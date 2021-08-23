輕放？阿里巴巴性侵案1嫌 只刑拘1天

王某文已被阿里巴巴開除，並強調永不錄用。（取材自微博）

阿里巴巴日前爆出女員工遭客戶和上司性侵 ，嫌犯王某文、張某已遭辭退，並以涉嫌強制猥褻罪被山東濟南依法送辦。王某文的律師鄭曉靜表示，目前警方對王採取指定居所監視居住，而他的妻子已向檢、警機關遞交資料，堅決認為丈夫是被冤枉。

香港 01報導，王某文10日被刑事拘留，隔天被指定居所監視居住。律師已向檢方提交「不予批捕」申請書，刑訴法規定檢方不批准逮捕的，公安 機關應當在接到通知後立即釋放；對於需要繼續偵查，並且符合取保候審、監視居住條件的，依法取保候審或者監視居住。

王某文的妻子則認為丈夫是被冤枉的，並表示她已向濟南的檢察、公安機關遞交資料。她指，周某報案當天丈夫就去了當地公安局接受調查足足24個小時，回到安徽的家時已是凌晨5時多。周某的網帖在8月7日爆出，兩日後的早上，她送丈夫到去濟南的車站，此後二人再未聯繫。她又透露，事發後丈夫曾給她講了整個過程，稱周某存在主動，與警方通報的情況不同。不過她未能提供證據來證實有關說法。

據報導，阿里巴巴一名女員工周某，日前用8000字長文自述稱，她前往濟南公務出差期間，在酒桌上被迫陪酒還被灌醉，先遭客戶張某猥褻摸胸、腿、私處，後來回酒店時又被其男上司王某文四次進入房間性侵，醒來時全身赤裸。