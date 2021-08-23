電商平台這也賣？「代罵服務」15分鐘28元

記者諮詢「是否是代罵」時，與打著「情感服務」賣家的聊天紀錄。（取材自齊魯晚報）

電商 平台近日出現一些特殊的服務，公開寫著「28元錢，購買15分鐘代罵」、「罵不贏不要錢」；奇葩整人玩具保證「讓人抓狂」，在網上掀起一番討論，不過有律師指出，請人辱罵他人涉嫌騷擾他人正常生活或侮辱誹謗，有突破法律紅線的風險

齊魯晚報報導，近日有網友發現，儘管電商平台已將「代罵」、「代吵服務」等列為搜索屏蔽詞，但搜索「報仇」、「懟人」就能找到該類型的服務商品。一位來自四川的賣家表示，買家只需要提供對方微信 號，自己添加上就能罵人，10分鐘的罵人「服務」收費10元錢， 「微信號不通過全額退款」，而且「罵不過全額退款。」不僅如此，為了驗證「是否吵贏，對方是否生氣」，還可以「截圖驗貨」。在評論區中，多個買家都評論「罵的好過癮」，「教他做人」等。

值得注意的是，早在2016年，淘寶就針對代罵服務、渣男測試、腦殘片等共八類突破法律紅線的奇葩商品集中清理和下架，因此這些商家的交易多透過微信、qq等第三方平台。

據報導，不僅電商平台上有「代罵」，在二手交易平台上也有很多「專業吵架」等服務，店鋪直接標明「很會罵人，專業的必須吵贏」等，價格從幾元到幾十元不等，甚至還可以選擇方言罵人服務。

在買家的評論區中可以發現，很多人都是針對「罵渣男」、「前男友」、「前女友」等，代罵「打遊戲豬隊友」等也很常見，還有一些買家表示自己是為了「愛豆」出氣。

除了「代罵」、「代吵架」服務，打電話騷擾對方的「呼死你」也在電商平台上公開售賣。「電話＋短信轟炸一小時15元；6小時30元；24小時60元；一周238元。」，並承諾可讓對方抓狂，相當特別。