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房產連遭拍賣 吳亦凡金主淪失信被執行人

中國新聞組╱綜合報導
綦建虹。（取材自時代周報）
綦建虹。（取材自時代周報）

北京市朝陽區人民檢察院經依法審查，以涉嫌強姦罪批准逮捕男星吳亦凡，而曾與吳亦凡交往甚密、名下公司代理他演藝事務的富商綦建虹，其個人豪宅也在近期接連被司法拍賣

時代周報報導，根據阿里巴巴司法拍賣網路平台顯示，北京市第三中級人民法院將對綦建虹位於北京市朝陽區幸福二村40號樓的不動產進行公開拍賣，合計起拍價約4.2億元人民幣。三個月前，綦建虹位於北京朝陽區的一套房產以1.66億元拍出。

綦建虹現為耀萊控股有限公司唯一實益擁有人、耀萊集團榮譽主席。綦建虹投資領域涉及許多高端奢華品牌，包含汽車、鐘表、珠寶、雪茄等代理銷售，還有文化影視傳媒、飛機展示飛行員培訓以及參與與中投有關的投資等。2017年，綦建虹以160億元財富值位居「胡潤中國富豪榜」第199位。

但據報導，2018年，綦建虹因捲入廈門國際信託公司公證債權文書一案，被北京市第二中級人民法院列為失信被執行人，耀萊文化所持文投控股全部股票也被司法凍結或輪候凍結。綦建虹陸續退出耀萊影城在各地的分公司法定代表人。同年8月，綦建虹因個人身體原因，提請辭去文投控股董事及董事會下設各專業委員會的相關職務。

三年之後，目前綦建虹有多條被執行人信息和終本案件，未履行總金額超14億元。截至今年5月，綦建虹名下位於北京、天津和鄭州等多套房產及名下車輛被法院輪候查封。此外，耀萊文化持有的杭州金龍佳沃投資管理合夥企業等公司的股權，也被法院輪候凍結。綦建虹名下已無可供執行的財產。

綦建虹成立的「耀萊成龍國際」。（取材自時代周報）
綦建虹成立的「耀萊成龍國際」。（取材自時代周報）

北京 投資 拍賣

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