曾授予馬雲「功勳」杭州市委書記周江勇突落馬被查

中共杭州市委書記周江勇21日涉嫌嚴重違紀違法被查，他任內曾力挺在地的阿里巴巴集團。圖為2019年11月11日深夜，周江勇（前中）赴阿里巴巴總部祝賀雙11購物節成交額破紀錄，馬雲（前右）陪同。（取自杭州網官方微博）

浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。他任內曾力挺在地的阿里巴巴集團，並授予創辦人馬雲 「功勳杭州人」的榮譽稱號。周江勇落馬的消息一出，在中國 社群網路掀起熱議。

杭州市政府官網顯示，被查前一日，周江勇還主持召開杭州市碳達峰碳中和工作 領導小組第一次（擴大）會議，顯示他才剛被中央拿下。

中央紀委國家監委網站消息，周江勇1967年生，浙江寧波人，1985年8月參加工作，1992年11月加入中國共產黨，省委黨校研究生，工商管理碩士。他曾任共青團鄞縣縣委書記，長期在浙江工作，仕途歷經寧波、舟山、溫州、杭州四市。

2015年8月，周江勇出任舟山市委書記，2017年2月調任溫州市委書記，並在當年6月浙江省委換屆中晉升為省委常委，時年49歲。2018年5月，周江勇調任杭州市委書記。

馬雲是杭州人，阿里巴巴總部也設在杭州，可謂當地的金雞母。周江勇就任杭州一把手後，力挺阿里巴巴發展。

杭州日報報導，2019年9月7日，杭州市府舉行公開儀式，周江勇授予馬雲「功勳杭州人」的榮譽稱號，並稱這是「極高榮譽，是致謝，更是致敬。」

馬雲在儀式致詞稱，沒有杭州，就沒有馬雲，也就不會有阿里巴巴。「我覺得杭州政府和阿里巴巴之間，代表了一種全新的政企關係，一種親情關係。」

2019年9月12日，杭州市政府與阿里巴巴集團簽訂「全面深化戰略合作協議」。周江勇強調，將一如既往為阿里巴巴提供全方位服務保障、產業生態支撐、先行先試場景、精準要素保障，「堅定不移支持阿里巴巴更好更快發展」。

馬雲去年批評中國監管體制後，當局出重手打擊阿里巴巴，擱置其旗下螞蟻集團的首次公開發行（IPO）計畫，對阿里巴巴祭出反壟斷調查，並於4月10日開出人民幣182.28億元的天價罰單。

3天後的4月13日，浙江省委書記袁家軍主持召開省委常委會，周江勇參加完省委常委會議後，當天隨即主持召開杭州市委常委會，公開表態支持中央的決定。