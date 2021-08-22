金錢豹書記周江勇被查 「被拋棄不說再見」成真

杭州市委書記周江勇。(取材自極目新聞)

周江勇是今年首位被查的省會城市市委書記。今年5月間，他更因「搜捕外逃金錢豹」備受外界關注。周江勇的突然落馬，極目新聞回憶去年4月杭州的疫情 防控綜合考評大會中，周江勇當眾揭短，並以一句名言以警示全市幹部。他說：「當時代拋棄你的時候，連一句再見都不會說。」沒想到，一語成讖。

周江勇長期在浙江工作 。無論是在溫州還是在杭州，周江勇都受到關注。改革開放以來，溫州的經濟發展速度在浙江受到矚目，特別是民營經濟。

他在宣布被查前一日，昨日下午杭州市碳達峰碳中和工作領導小組第一次擴大會議召開，周江勇還以「市碳達峰碳中和工作領導小組組長」的身份出席會議。

他在擔任溫州市委書記不久，2017年6月，周江勇公開駁斥「溫州大潰敗」言論。他表示，「局部金融風波那麼難的時候，我們都已經挺過來了，現在溫州經濟企穩回升向好，我們一定會發展得更好」。

2018年5月14日，杭州市委召開全市領導幹部會議。會議上，周江勇任杭州市委書記。在杭州任上，周江勇曾大力推進數字經濟。履新杭州市委書記，周江勇提出，要打造全國數字經濟第一城。

今年5月，因為「搜捕外逃金錢豹」事件，周江勇還備受外界關注。據杭州發布消息，5月11日晚，周江勇再赴富陽區、西湖區，就金錢豹外逃處置工作進行督察指導，他說，要全力以赴、爭分奪秒搜捕外逃金錢豹。如今，金錢豹還未搜到，他自己成了被拿下的「老虎」。