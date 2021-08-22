5地本土疫情延燒 中機場貨運成防疫破口

上海新增三例本土確診病例後，相關醫療機構暫時停診。圖為上海市第六人民醫院21日起暫停日常門急診醫療服務。（中新社）

今年以來，從石家莊、深圳到南京、海口、上海，多地發生本土疫情「突破口」均與國際機場 有關，機場國際貨運已成為中國防疫最大挑戰。衛健委昨天通報，20日新增四例本土新冠確診病例，其中兩例是在上海浦東機場國際貨運區的工作人員，20日晚間經由大規模核酸檢測 後，21日又新增了四例相關確診者。從上月南京祿口機場國際貨運區到現今的浦東機場，顯示機場國際貨運是中國大陸重點防疫對象。

上海兩日來累計新增的5例新冠確診者，都是浦東國際機場國際貨運區工作人員。近期的新冠病毒大多從機場入侵，民航局已於本月2日起，要求所有機場從事國際業務的一線工作人員必須每兩天一次做核酸檢測；其他後勤服務人員也要做到每周兩測、每次間隔兩天以上。

截至21日10時，此次浦東本地疫情，累計排查到在上海的密切接觸者120人，均已落實集中隔離；另上海的密切接觸者的密切接觸者有729人，也已集中隔離，核酸檢測結果均為陰性。

昨天通報新增的一例境外輸入有一病例來自台灣 。人民日報報導，福建平潭綜合實驗區20日報告一例台灣入境人員核酸檢測陽性病例。根據通報，這名台籍婦人5月中旬在台灣確診後，過去三個月內已兩度治癒又兩度「復陽」。

該名病患是52歲的婦人，5月15日因核酸檢測陽性，在台灣隔離治療14天，期間核酸檢測兩次陰性，於5月30日出院。6月30日，婦人從台北飛往廈門，7月1日核酸檢測陽性，被送至廈門大學附屬杏林醫院隔離14天。

當時第7、8、9天連續3天核酸檢測均為陰性，她於7月15日出院，轉至金門灣酒店再隔離14天。在7月底解除隔離後，福建以「點對點」方式，將其接送至平潭集中醫學觀察點隔離14天，期間四次核酸檢測均為陰性，8月13日轉為居家隔離7天。但是，在本月20日婦人再次進行核酸檢測，當日傍晚檢測結果出爐，結果又為陽性。該名婦人目前已被送至當地定點醫院進行隔離治療，並進行電腦斷層檢查。

另據澎湃新聞報導，「中國疾病預防控制中心周報（英文）」線上刊登廣東對Delta病毒株，滅活疫苗有效性的研究。研究宣稱，大陸新冠滅活疫苗對Delta引起的新冠肺炎感染者提供良好保護。對兩劑完全接種者的新冠肺炎的輕型和普通型患者的疫苗保護率約為78%和70%，對重症患者的疫苗保護率為100%。