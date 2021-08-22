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中疾控研究：新冠病毒能在「握手樓」氣溶膠傳播

中國新聞組／北京22日電

新冠病毒可以通過氣溶膠傳播，不過其通常發生在密閉空間中。據「中疾控周報」（CDC WEEKLY）最新研究揭示，「握手樓」之間也可能存在氣溶膠傳播。研究建議，應注意氣流分布對隔離病房氣溶膠擴散的影響，並加強隔離場所消毒。

澎湃新聞報導，「握手樓」指的是樓與樓之間的間距近到打開窗可以握手的樓房。

「中疾控周報」研究指出，兩個非常接近的建築物之間能夠形成相對封閉的空間，氣溶膠傳播還主要受空調的開與關、門窗的開與關等氣流布局的影響。

流行病學調查和病毒基因測序表明，兩人的新冠病毒基因序列高度同源，他們之間存在時空交叉可能，可能是氣溶膠傳播。

研究者使用了與新冠病類似的毒刺突狀假病毒，這些假病毒是有相似空氣動力學特性的熒光微球，用來在現場實驗模擬研究新冠病毒的氣溶膠的傳播路徑和影響因素。

在某些條件下，「握手樓」裡的集中隔離、居家隔離存在新冠病毒氣溶膠傳播風險。其傳播主要受空調的開與關、門窗的開與關等氣流佈局影響。

研究者建議，應注意氣流分佈對隔離病房氣溶膠擴散的影響，並加強隔離場所消毒。

CDC

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