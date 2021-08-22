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亞馬遜封號、凍結資金 中國5萬跨境電商快滅頂

中國新聞組／北京22日電
中國多家電商陸續接到電商亞馬遜的關店通知。(取材電商報)
中國多家電商陸續接到電商亞馬遜的關店通知。(取材電商報)

今年4月底以來，國內多家電商陸續接到電商巨頭亞馬遜（Amazon）的關店通知，除以違規行銷等原因直接封號，並凍結了店鋪的資金，不少店鋪因此陷入經營困境，據統計受影響的店鋪達5萬多家。業者們說，亞馬遜這次對中國商鋪下手之重前所未有，若持續或擴大，預估恐怕會有數十萬家電商受波及。

電商報報導，4月底以來，傲基、帕拓遜、澤寶等多家頭部跨境電商大賣家的商品遭到亞馬遜下架，這些公司的營收都在幾十億左右。7月後，作為跨境電商「華南四少」中的一員，有棵樹因涉嫌違反亞馬遜平規則，公司資金被凍結1.3億，在職員工數量從2800人銳減到約1000人。

報導引述一位跨境電商業者老張（化名）指出，這是亞馬遜歷史上第五次針對中國賣家的封店事件，此前四次都是針對產品質量，通常都是下架有問題的商品，但這次直接針對品牌賣家，只要商家違規，幾乎所有商品的鏈接都會下架。

由於資金被亞馬遜凍結拿不出來，影響周轉和營運，「坂田天安雲谷傳出有人跳樓後，物業正在陽台上加裝安全網，以防止一些被封號的店主想不通跳樓自殺」，老張說。坂田是國內跨境電商的聚集地，近年在跨境電商領域崛起了「坂田五虎」，分別是藍思網絡、澤匯科技、寶視佳科技、公狼網絡、揀蛋網絡，但亞馬遜這次封號，讓「坂田五虎」的日子也過得都非常艱難。

有消息稱，亞馬遜接下來還將徹查關聯帳號問題，報導說，這對賣家而言，可能是滅頂之災。通常，一些中國賣家會用一張銀行卡綁定十個以上的帳戶，這在亞馬遜是不被認可的，一旦查下去，保守估計可能突破30萬家受影響。

報導說，早在今年5月，亞馬遜官方就明確要求賣家不可以濫用評論，當時很多中國賣家沒當回事，仍繼續在國內「刷單」、隨商品寄送好評卡、發短信給客戶催促消費者打五星好評等。加上亞馬遜中國賣家數量高速度增長，早引起一些歐美人士的「警惕」，值此中美關係惡化，部分美國媒體推波助瀾，中國商鋪就成了箭靶。

報導引述業者說，這其中可能也和亞馬遜推出自營品牌業務「AmazonBasics」有關。但無論如何，這波整頓行動已波及許多中國跨境電商，業者現在能做的，除了等待亞馬遜解封，也只能盡力提高自律要求。

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