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鴻星爾克再捐100萬 熱潮過了、線上銷售剩一成

中國新聞組／北京22日電
鴻星爾克向河南博物館捐贈100萬元。(取材自河南博物院官網)
鴻星爾克向河南博物館捐贈100萬元。(取材自河南博物院官網)

在7.20鄭州特大暴雨發生後，運動品牌鴻星爾克捐贈5000萬元物資，引發網友「野蠻消費」、「清空直播間」的聲援，20日，鴻星爾克再向河南博物館捐贈100萬元，一句「攜全國網友捐贈」看樂網友、再度衝上熱搜。但紅星資本局觀察，在5000萬捐鄭州熱度過去之後，鴻星爾克的直播數據和線上銷售全面下滑，已不足此前的1/10。

紅星新聞報導，河南博物院20日在官微、官網宣布，鴻星爾克向其捐贈100萬元現金，主要用於因7.20暴雨涉水受損設施的修繕。目前，捐贈款項已到帳。

在河南博物院曬出的照片中，雙方手持的捐贈信息上寫著「鴻星爾克攜全國網友捐贈100萬元現金」。話題#鴻星爾克向河南博物院捐贈一百萬元#、#鴻星爾克攜全國網友#21日先後登上新浪微博熱搜榜第一名。

其中，網友對鴻星爾克和河南博物院推出聯名款的呼聲很高，河南博物院也回覆「（聯名）已經在路上了，敬請期待」。鴻星爾克天貓旗艦店已推出一款和河南博物院的聯名T恤，目前為預售狀態。

報導指出，鴻星爾克在7·20鄭州特大暴雨發生後，因為捐贈5000萬元物資引發全國性的熱潮。網友自發性購買鴻星爾克的產品，聲稱不能讓鴻星爾克吃虧。

但在這一波熱點過去後，鴻星爾克的淘寶、抖音直播數據和線上銷售情況都有所下滑。

飛瓜數據顯示，在7月17至23日，鴻星爾克在抖音的官方帳號一周實現了7749.5萬元的銷售額，粉絲增量為358.6萬。

但在8月14日到8月20日，該帳號通過直播漲粉10.4萬，但粉絲掉了10.7萬。同時，該直播間在這一周的銷售額僅650.9萬元，不足此前的1/10。

河南 暴雨 鄭州

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