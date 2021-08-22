又一家？ 成都漢普森英語叫停 退費無門

近日不少成都市民反映稱，成都武侯區漢普森英語學校停課不通知也不退費，疑似跑路。（取材自四川手機報）

中國重拳整治校外培訓行業後，多間培訓機構捲入旋渦。在四川成都，有家長20日到官方平台「問政四川」上，投訴成都漢普森英語培訓機構的課程貨不對板，指其先將線下教學改為線上，之後線上課程卻停課，家長欲退費更被拒。

成都市武侯區漢普森英語學校大門緊鎖空無一人。（取材自四川手機報）

香港01報導，投訴內容顯示，有民眾4日舉報指漢普森機構老師在上月底通知家長，稱成都4個校區閉校，北京 總部來電指該校區全部轉為線上培訓。由於合約表明「包含72課時、價值人民幣1.7萬餘元（約逾2615美元）的一對一線下教學」，對此投訴人不滿，希望退費，卻遭老師拒絕，令其憂慮錢都泡湯。也有其他家長反映指曾在漢普森成都天府校區購買線下一對一課程，而校方通知課程全面改為線上教學後，目前卻連線上課程也約不了，此前約的全被退回，學生無法上課，銷售顧問和班主任亦聯繫不上。

成都市青羊區教育局 20日回應表示，局方高度重視漢普森機構退費問題，經查，該機構正把線下教學全面轉為線上，並保證教學質量，家長如希望退費及了解其他事宜，可聯繫機構老師，並提供了相關老師的聯繫方式。

機構一名老師表示，目前機構仍正常運營，老師居家正常辦公，但就婉拒提供更多聯繫方式。至於成都漢普森機構官網提供的聯繫電話，負責人表示只是第三方平台，與漢普森機構合作招生，雙方數月前已停止合作，目前大部分相關網頁已被撤掉。對方一度提供成都漢普森的另一號碼，惟其已被暫停使用。

有家長投訴成都漢普森英語培訓機構的課程貨不對板，改線上課程後卻停課，家長欲退費更被拒。（取材自漢普森英語招生網頁）

為減輕義務教育階段學生作業負擔、課外培訓負擔，國務院 早前印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》。文件顯示，學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。自「雙減」政策發布後，校外培訓機構大受打擊，連著名連鎖培訓機構「華爾街英語」據報亦將近期正式宣傳破產，多名員工被欠薪數月。