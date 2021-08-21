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3月大嬰兒被當快遞送 網驚呼：一個敢送一個敢接

中國新聞組╱北京21日電
快遞小哥抱著一個3個月大的嬰兒要快遞出去，娃娃被熱得難受哭了，快遞小哥只能把孩子抱在懷裡哄。（視頻截圖）
快遞小哥抱著一個3個月大的嬰兒要快遞出去，娃娃被熱得難受哭了，快遞小哥只能把孩子抱在懷裡哄。（視頻截圖）

河南鄭州一個快遞小哥抱著一個特殊的「包裹」，突然裡面傳出哇哇啼哭聲，原來是一名三個月大的嬰兒，要快遞出去；娃娃被熱得難受哇哇大哭，快遞小哥只能把孩子抱在懷裡哄，但網友網友炸開鍋，直言「一個敢送，一個敢接」、「爸媽心夠大的」。

綜合網易、九派新聞報導，據網友說法，這對年輕夫妻因為比較忙，利用孩子睡著了就同城送出，還給了高額度配送費，快遞小哥在對方的軟磨硬泡中同意了。路人擔心地問道：「小孩家長聯繫過了嗎？」快遞小哥爽快地回答：「聯繫過了，家長在那邊等著哩」。

快遞員「快遞」小孩，一個敢送，一個敢接，令人大開眼界，網友稱看到這一幕，不免讓人心酸，「這爸媽心真大，快遞員真敢接單，真懷疑是親爹娘。」還有「不知道快遞小哥考慮了沒有？他在『快遞』小孩的時候，萬一出現意外怎麼辦？

網友轟家長的做法，更是讓人難以接受，「快遞小哥哪有豐富的育兒經驗，嬰兒是個鮮活的小生命，不是不怕磕碰的小商品，你就這麼狠心？」或許，家長有難言苦衷和隱情，但無論如何，這種做法是不可取的，簡直是拿小孩的生命安全開玩笑。

有法律相關的業內人士表示，快遞行業中，人屬於「禁運品」，快遞孩子屬於違法行為。

河南 鄭州

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