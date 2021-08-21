寒磣父陪買衣 兒遭Nike歧視 傲僈店員搶走他挑的衣服

毛治高一家人到昌源中路上一家耐克專營店為孩子買衣服，毛治回憶，一家人歡喜的走進店裡，等待他們的卻是「藐視」的神情。（取材自瀟湘晨報）

雲南的毛治高一家五口，在位於昆明昌源中路的耐克（Nike）門店購物時，年僅9歲的小兒子將選好的衣服抱在懷裡，卻被店員一把搶走，重新掛在衣架上。這是爸媽答應送給他、作為成績好的獎勵，小男孩在店裡哭了。

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瀟湘晨報報導，毛治高透露，為了維護孩子的自尊，妻子與店員發生了衝突與抓扯。毛治高說，作為農民工，他們平時穿著很隨意，懷疑是因為這個原因遭歧視 。毛治高與妻子唐鵬娟育有3個孩子，女兒今年15歲，大兒子13歲，小兒子9歲。為了獎勵上學期成績不錯的孩子們，毛治高夫妻倆商量，給每個孩子買一套耐克衣物作為獎勵。

報導說，毛治高說，因為走得急，身上仍穿著工地上的破舊衣服，一進店就感受到了不好的眼神對待。他們為小兒子挑選了兩件衣服和一雙鞋子。讓店員更換鞋碼時，店員表情非常「不高興、不耐煩」，說「沒得」。等夫妻兩人去女裝區陪女兒選衣服時，小兒子跑過來，表情快哭了，說他將選好的衣服抱在手裡，店員卻將他手中的衣服一把搶走了，重新掛在衣架上掛好了。

毛治高當時腳上是一雙老式黑色布鞋，花15元買的。（取材自瀟湘晨報） 毛治高猜測，被店員「藐視」的原因或許跟他當時身上的衣服有關係。（取材自瀟湘晨報） 毛治高當時穿的灰色T卹是20多元從地攤上淘來的。（取材自瀟湘晨報）

見兒子受了委屈，妻子唐鵬娟找店員理論，後來雙方發生衝突與抓扯，唐鵬娟的脖子被扯頭髮、掐脖子。「這種對小孩子傷害是太大了，我們大人倒是無所謂，真的是傷害小孩子的心。」報導指出，事後，毛治高多次向耐克反饋都未得到回應。

毛治高的妻子指控被店員扯頭髮、掐脖子。（取材自瀟湘晨報）

毛治高表示，隔了六天後的晚上11點，妻子接到耐克打來的道歉電話。報導稱，電話中的男子自稱耐克公司負責雲貴區域的區域經理，多次向毛治高一家表達歉意。他表示，「那天的情況，確實是我們在工作 上的疏忽。」並稱公司已經對涉事店員進行了處理。 「涉事員工已離職。」並邀請他們與孩子們再次到店鋪，重新感受店舖的產品和服務，或者由他們登門道歉。也讓孩子們感受到歉意和誠意。

「你們這家店我們是不會再去了。」唐鵬娟表示，事發時她要求店員當面道歉，但對方「眼睛瞟天上，看都沒看一眼」。現在她正在家中養傷，也拒絕了對方上門表達歉意，她希望耐克出具公開的道歉信。毛治高表示，他們不需要任何補償，但受到傷害的是孩子，耐克公司應該以一個書面的形式給小孩子們道歉。 「他說匯報完再和我們聯繫。」