傳學生虐狗…拔牙、開水燙、丟洗衣機 中國1億網友怒了

被放進洗衣機的柯基。（視頻截圖）

近日有消息稱，河南商丘學院一名學生用洗衣機虐待動物，施虐者曾用開水燙柯基犬，將柯基放入洗衣機裡攪動並向鏡頭比「耶」。視頻發布後引發關注，網友在微博發起#數萬網友為洗衣機柯基應援發聲#話題，截至21日上午11時，閱讀達1.4億。

來源：YouTube

綜合觀察者網及新京報報導，張女士爆料稱，近日發現有人轉發某平台上的虐狗視頻到柯基交流群。張女士說，有人私聊該平台用戶，但一直無回應，後該帳號註銷。

視頻中，一隻柯基被放在盛有水的洗衣機裡，跟隨機器的轉動不停轉圈、掙扎，過程中還有一隻手臂不斷將柯基的頭按入水中。該用戶還配文稱：「虐狗的一天，牙拔了，眼睛打流血。」

有網友發現施虐者在2019年發布筆記曾自稱是商丘學院大二學生。對此，商丘學院一名工作 人員回應稱，校方已展開調查並報警處理，暫不確定是否為本校學生。

據報導，商丘市梁園區平台派出所一工作人員說，已接到學校報警，學校也已成立調查組專門調查此事，因暫無準確信息，警方暫時無法立案，「現在正處疫情 期間，商丘學院學生並沒有返校，所以此事並不確定是否發生在商丘學院校內，也不確定是否在近期發生。」

商丘一民間動物救助站工作人員表示，目前救助站和一些愛心人士正在尋找並爭取解救被虐柯基，「但現在商丘正處疫情期間，各小區及商丘學院都處於封閉狀態，尋找難度很大，暫不確定這隻柯基是否還活著。」

報導說，北京 德翔律師事務所主任、北京市律師協會民法專業委員會副主任安翔律師表示，目前來看，中國關於動物保護方面仍存在立法缺失，沒有明確的打擊虐待動物行為的法律規定。只有比如北京、上海等地在養犬管理規定當中會明令禁止虐待犬隻。建議以明確的法律形式，對虐待動物的行為進行有效的打擊。

針對此事件中動物虐待者，安翔認為，社交平台用戶在互聯網上發布血腥暴力的極端內容，這一行為已經構成尋釁滋事，「尋釁滋事行為在互聯網這樣的虛擬環境中也依然成立。」