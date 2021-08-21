內蒙初中生被母親帶去補習班 他轉頭帶警察去查抄

在場的其他孩子們仍堅稱自己參加的是夏令營。（視頻截圖）

內蒙古呼和浩特玉泉區原培訓機構「嚴師學堂」在教育部公布「雙減」政策後，掛羊頭賣狗肉，打著夏令營的旗號補課，被初中生舉報並帶領警察 現場查處。

來源：YouTube

九派新聞引述內蒙古廣播電視台都市全接觸報導，據該學生自述，他在表達了此地是補課基地而不是夏令營的疑惑後，幾名高年級學生對他訴諸暴力，不僅用腳踹他，還將他關在屋內。隨後，他奮力拍門逃出，並報警舉報補習班和對他訴諸暴力的學生。

該學生表示，他是準初二生，居住在呼和浩特市區，原市區補習班都已被查處，所以被母親帶到此處，接受語數外、政治以及生物的補習。

媒體採訪該夏令營的其他孩子時，孩子們都表示此處是為期兩天，收費人民幣100元（約15美元），主要在操場玩耍的夏令營。媒體拿起試卷詢問這是什麼時，孩子們回答，這是放假前學校留的小作文，但試卷上分明還有默寫題。問他們什麼時候來的，補習哪幾門課時，孩子們也搖頭表示：「不清楚，都忘了。」

透過該學生得知，夏令營的前身是玉泉區的「嚴師學堂」。據呼和浩特日報報導，「嚴師學堂」經多次關停取締，仍在違規開展培訓行為，玉泉區市場監督管理局扣留了該機構的營業執照，要求立即停止辦學。該機構已於8月8日上午被玉泉區市場監督管理局查封。玉泉區公安分局對「嚴師學堂」法人提出要求，如再次開班，將依法追究其法律責任。

早在多日前，呼和浩特教育局 就已經開展了校外培訓機構專項整治工作 。

7月23日，呼和浩特市教育局召開校外培訓機構專項整治工作推進會，明確將從五個方面專項整治校外培訓機構。一是開展校外培訓機構借學校名義招生、占用學校辦學資源、辦班收費專項整治；二是開展違法違規舉辦校外培訓機構專項整治，今年暑假面向義務教育階段學科類培訓機構，一律停止培訓活動並集中開展年檢；三是開展中小學校及在職教師組織或參與培訓行為專項整治；四是開展校外培訓機構超前、超綱培訓、學前「小學化」專項整治；五是開展侵害消費者權益行為專項整治。