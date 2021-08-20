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北大女買兇謀害前男友 曾跳樓自殺未遂

中國新聞組／北京20日電
北大女學生不甘與男友分手，付錢雇網友殺傷男方被起訴。此為示意圖。（取材自極目新聞）
北大女學生不甘與男友分手，付錢雇網友殺傷男方被起訴。此為示意圖。（取材自極目新聞）

一名北京大學女學生因與男友分手，心有不甘，先到男生所在學校跳樓未果，後又上網雇兇謀害前男友。

極目新聞報導，涉嫌犯罪的女生是廖女，四川達州渠縣人，2021年1月30日被刑拘時才20歲，受害人是其前男友余男，兩人曾是高中同學。據起訴書，2019年余男、廖女分別考到長春理工大學和北京大學。2019年11月，廖女前往長春見余男，並在學校附近的賓館居住約一個月，期間二人多次發生性關係。

據報導，2020年疫情爆發後，廖女一直留在余男家中居住。2020年7月，二人因感情不和開始冷戰，廖女於是使用余男QQ四處給朋友發消息稱被余男強姦。2020年11月，廖女前往長春理工大學跳樓自殺未遂，後經雙方家長在派出所進行調解解決。

2020年12月，廖女在網上透過一名叫「李齊」的紋身男子認識馬某某，她提出叫馬某某到渠縣殺余男一家三口。2021年1月11日，馬某某、保某某從雲南到渠縣。廖女與馬某某經過協商最後約定只殺害余男一人。

據起訴書，1月13日下午2時許，馬某某、保某某兩人進入渠縣某小區，並全程與廖女視頻連線，確認余男一人在家後，兩人持折疊匕首對余男連捅多刀。廖女則分三次給馬某某轉帳人民幣550元用於二人購買回雲南的火車票等費用。

據悉，經鑑定，被害人余男人體損傷程度評定為輕傷二級。作案的馬某某、保某某二人均為未成年人，將另案起訴。

報導稱，廖女歸案後，今年3月，經過司法鑑定所鑑定，廖女有混合性焦慮抑鬱障礙，但1月13日作案時具有完全刑事責任能力。今年6月，渠縣人民檢察院對廖女提起公訴，該院認為，被告人廖女雇兇殺人，其行為觸犯刑法故意殺人罪。因未造成被害人死亡的後果，係未遂，從輕或減輕處罰。

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