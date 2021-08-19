抓384隻癩蛤蟆 四川6盜獵者被捕

查獲的「癩蛤蟆」。（取材自紅星新聞）

四川蓬安警方日前抓獲一起非法捕捉，犯案六人抓捕的獵物竟然是384隻癩蛤蟆。據報導，這些癩蛤蟆均為中華蟾蜍，屬於有重要生態、科學、社會價值的陸生野生動物。目前，五名盜獵者被取保候審，一人被刑拘。

紅星新聞報導，8月初，蓬安縣公安 局森林警察 大隊接到舉報稱，有人晚上在蓬安的河舒鎮、羅家鎮、興旺鎮等區域的農村非法捕捉「癩蛤蟆」。森林警察大隊聯合轄區民警，在河舒鎮柳灘社區設卡攔截。果然在凌晨2時許，發先一輛可疑摩托車和一輛三輪車，民警隨即上前將嫌疑車輛攔下，逮捕曾某等四名嫌疑人，現場查獲「癩蛤蟆」共計384隻。次日，另一名嫌犯自首。幾天後，民警又抓獲一名嫌犯。

警方表示，曾某是內江人，以收購「癩蛤蟆」為業。案發前，曾某在河舒鎮組織村民在蓬安縣境內捕捉「癩蛤蟆」，然後以每斤4元的價格從村民手中收購。此外，曾某本人也參與捕捉「癩蛤蟆」。曾某自稱這些「癩蛤蟆」準備帶回內江，再賣給其他人。

警方指出，曾某等人因違反狩獵法規，在禁獵期非法捕捉「癩蛤蟆﹞，破壞野生動物資源，情節嚴重，其行為涉嫌非法狩獵罪。目前，六名嫌疑人中五人被取保候審，一人被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。