32歲女CEO上靈修課被「罵死」？網疑課程「洗腦」

年僅32歲的DCM創投董事總經理魏萌，證實已於8月16日去世。（取材自百度百科）

DCM創投董事總經理魏萌(Sara Wei)，14日參加由北京 誠泉文化發展有限公司開設的LEGACY飛躍力工作 坊課程，在上課過程中暈倒送醫，16日去世，年僅32歲。

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紅星新聞報導，有知情人士稱：「在上課過程中有三個人不斷質疑魏萌為什麽不照顧好孩子，為什麽工作那麽忙，導致魏萌情緒崩潰。」

據報導，公眾號「LEGACY誠泉北京」17日晚發布相關聲明及訃告。目前，該聲明已經刪除，但訃告仍然保留。

據了解，所謂的LEGACY項目，背後公司為北京誠泉文化發展有限公司（以下簡稱「誠泉文化」）。就在8月15日，該公司的官方公眾號「LEGACY誠泉北京」曾發布一封「求助信」稱，8月14日晚，飛躍力工作坊一名學員在課室中意外暈倒，現場緊急呼叫了120並送至朝陽醫院救治。「這名學員是一個卓越的職業女性、兩個孩子的媽媽。」

根據LEGACY官網及公眾號，LEGACY是一家致力於提升個人成長及企業永續的咨詢顧問公司，設有多種課程。從創辦以來，其協助了超過數萬名參與者有效提升他們的生活和專業領域。不過，LEGACY官網並未披露具體的課程內容。

在事情發酵後，有網友質疑該公司所謂的課程內容並不正規，以幫助之名行打壓之實，實際上是在摧毀一個人的價值觀後進行「洗腦」。

LEGACY發聲明稱，「因悲劇發生以來，家屬要求暫不對外公開，以至目前為止出現了很多與事實不符的報道或猜測，對逝者家屬、LEGACY學員等造成了很大傷害。」聲明稱，LEGACY將與家屬一致，對具有扭曲事實、污蔑與攻擊性的言語和不實報道采取一切必要的法律手段予以維權。不過，在發布約40分鐘後，《LEGACY聲明》被刪除。