國家一級演員田蕤猥褻女生 判刑2年6個月

國家一級演員田蕤被曝猥褻上海戲劇學院畢業生，被判處有期徒刑二年六個月。（取材自百度百科）

國家一級演員田蕤去年傳出涉嫌趁女後輩酒醉時猥褻對方，每日經濟新聞報導，上海市松江區人民法院17日以涉犯強制猥褻罪判處田蕤有期徒刑二年六個月。

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據紅星新聞此前報導，田蕤是話劇界的知名演員，曾獲第22屆上海白玉蘭戲劇表演藝術獎主角獎等獎項，上海話劇藝術中心導演 兼演員，曾在受害女子的母校上海戲劇學院表演系任教，曾任上師大客座教授。

2020年8月31日，受害女生與一位校友一起來到田蕤家中討論劇本，晚飯席間飲酒後，受害人睡著後被猥褻。

受害女生稱，模糊記得有被女性朋友和田蕤合力扶到沙發休息，「不知道甚麼時候，田老師突然出現在我面前，問我想不想簽公司、當演員，我說我沒有想過，然後突然的，一切就發生了。」受害女生表示，由於一切發生的太過突然，她當時大腦一片空白，只是不斷流淚和本能地反抗。

案發後，田蕤否認強制猥褻行為，稱所有行為是雙方自願發生，田蕤的辯護律師做無罪辯護，但受害女生展示與田蕤的微信 聊天記錄，顯示田蕤事後有向她提供職業規畫的選擇，不過她並未接受。

除本案受害人之外，還有其他上戲學生也講述了與田蕤不愉快的回憶。其中，一名上戲畢業生稱，田蕤曾在排戲過程中，在一些簡單的走位指導時，刻意碰觸女主角身體，並說出一些讓女生感到不適的語言。