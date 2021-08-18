我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

國家一級演員田蕤猥褻女生 判刑2年6個月

中國新聞組／北京18日電
國家一級演員田蕤被曝猥褻上海戲劇學院畢業生，被判處有期徒刑二年六個月。（取材自百度百科）
國家一級演員田蕤被曝猥褻上海戲劇學院畢業生，被判處有期徒刑二年六個月。（取材自百度百科）

國家一級演員田蕤去年傳出涉嫌趁女後輩酒醉時猥褻對方，每日經濟新聞報導，上海市松江區人民法院17日以涉犯強制猥褻罪判處田蕤有期徒刑二年六個月。

來源：YouTube

據紅星新聞此前報導，田蕤是話劇界的知名演員，曾獲第22屆上海白玉蘭戲劇表演藝術獎主角獎等獎項，上海話劇藝術中心導演兼演員，曾在受害女子的母校上海戲劇學院表演系任教，曾任上師大客座教授。

2020年8月31日，受害女生與一位校友一起來到田蕤家中討論劇本，晚飯席間飲酒後，受害人睡著後被猥褻。

受害女生稱，模糊記得有被女性朋友和田蕤合力扶到沙發休息，「不知道甚麼時候，田老師突然出現在我面前，問我想不想簽公司、當演員，我說我沒有想過，然後突然的，一切就發生了。」受害女生表示，由於一切發生的太過突然，她當時大腦一片空白，只是不斷流淚和本能地反抗。

案發後，田蕤否認強制猥褻行為，稱所有行為是雙方自願發生，田蕤的辯護律師做無罪辯護，但受害女生展示與田蕤的微信聊天記錄，顯示田蕤事後有向她提供職業規畫的選擇，不過她並未接受。

除本案受害人之外，還有其他上戲學生也講述了與田蕤不愉快的回憶。其中，一名上戲畢業生稱，田蕤曾在排戲過程中，在一些簡單的走位指導時，刻意碰觸女主角身體，並說出一些讓女生感到不適的語言。

微信 導演 YouTube

上一則

與立陶宛關係緊張 中國暫停「中歐班列」直達鐵路貨運

下一則

孟晚舟案最後攻防 法官質疑控方陳述

延伸閱讀

Tesla擴充中國公關、法務團隊 加強與當局幕後互動

Tesla擴充中國公關、法務團隊 加強與當局幕後互動
表哥的大學夢

表哥的大學夢
遭約談、負面消息多...特斯拉在中國擴大徵公關及律師

遭約談、負面消息多...特斯拉在中國擴大徵公關及律師
小米汽車總部、工廠 將落戶北京

小米汽車總部、工廠 將落戶北京

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
台灣將在立陶宛設立「台灣代表處」，北京對此強烈不滿，大動作地召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐北京大使。圖為立陶宛駐北京大使館外觀。Getty Images

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

2021-08-10 17:38
村裡祠堂口放著全紅嬋奪冠的大展示牌。（取材自齊魯晚報）

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

2021-08-14 08:00
加國公民康明凱(左)、史佩弗(右)。(取材自鳳凰網)

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

2021-08-11 00:44

超人氣

更多 >
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權
影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對
「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統
共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕