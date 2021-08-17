黑龍江女居家辦公被勒斃算工傷？法院這樣判

柴媛在居家辦公時遇害。（取材自紫牛新聞）

去年6月，黑龍江大慶市自然資源局女員工柴媛，居家辦公時被一名男子闖入用數據線勒頸殺害。她的家人申請工傷遭大慶人社局拒絕，認為缺少因果關係。經過一年的努力，經歷行政覆議、法院起訴，柴媛的家人終於贏得官司，收到了人社部門出具的「認定工傷決定書」。

紫牛新聞報導，去年6月，34歲女子柴媛在租屋處的房間內，遭兇手靳某殺害。據報導，柴媛遇害的兩天前，靳某來到該小區的一家醫館，捅刺在這裡工作 的一對兄妹及一名10歲男孩，造成兩死、一重傷後潛逃。案發當天中午，靳某進入柴媛位於22層的房間，將她控制並勒住脖頸致其窒息死亡。當天夜裡，靳某在躲避警方抓捕時墜樓死亡。

由於柴媛是在工作中遇害，家人認為符合工傷標準。在柴媛家人的要求下，大慶市自然資源局向大慶市人力資源和社會保障局提交了工傷認定申請，卻遲遲沒有下文。

大慶人社局認為，柴媛受到的暴力傷害與其工作內容之間無因果關係。家屬不服，告上法庭，在柴媛遇害一年多後，她的家人終於收到了大慶人社局作出的「認定工傷決定書」，明確認定柴媛為工傷。如今官司打贏了，收到「認定工傷決定書」，算是給了這個不幸的家庭一點安慰。

在認定工傷後，按照標準計算柴媛的父母可領取一次性工亡補助金以及喪葬費，此外如符合條件還可依據規定領取供養親屬撫恤金。