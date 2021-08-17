我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士宣布「大赦」阿富汗政府官員 籲重返工作崗位

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

黑龍江女居家辦公被勒斃算工傷？法院這樣判

中國新聞組／上海17日電
柴媛在居家辦公時遇害。（取材自紫牛新聞）
柴媛在居家辦公時遇害。（取材自紫牛新聞）

去年6月，黑龍江大慶市自然資源局女員工柴媛，居家辦公時被一名男子闖入用數據線勒頸殺害。她的家人申請工傷遭大慶人社局拒絕，認為缺少因果關係。經過一年的努力，經歷行政覆議、法院起訴，柴媛的家人終於贏得官司，收到了人社部門出具的「認定工傷決定書」。

紫牛新聞報導，去年6月，34歲女子柴媛在租屋處的房間內，遭兇手靳某殺害。據報導，柴媛遇害的兩天前，靳某來到該小區的一家醫館，捅刺在這裡工作的一對兄妹及一名10歲男孩，造成兩死、一重傷後潛逃。案發當天中午，靳某進入柴媛位於22層的房間，將她控制並勒住脖頸致其窒息死亡。當天夜裡，靳某在躲避警方抓捕時墜樓死亡。

由於柴媛是在工作中遇害，家人認為符合工傷標準。在柴媛家人的要求下，大慶市自然資源局向大慶市人力資源和社會保障局提交了工傷認定申請，卻遲遲沒有下文。

大慶人社局認為，柴媛受到的暴力傷害與其工作內容之間無因果關係。家屬不服，告上法庭，在柴媛遇害一年多後，她的家人終於收到了大慶人社局作出的「認定工傷決定書」，明確認定柴媛為工傷。如今官司打贏了，收到「認定工傷決定書」，算是給了這個不幸的家庭一點安慰。

在認定工傷後，按照標準計算柴媛的父母可領取一次性工亡補助金以及喪葬費，此外如符合條件還可依據規定領取供養親屬撫恤金。

大慶市發給的「認定工傷決定書」。（取材自紫牛新聞）
大慶市發給的「認定工傷決定書」。（取材自紫牛新聞）

工作

上一則

中國傳媒大學碩士生 畢業去賣房…網路掀論戰

下一則

濟南大潤發賣場隔夜餿肉 洗了賣、灌香腸

延伸閱讀

趙玲芝律師事務所提供各類專業服務精誠服務，成功率高，免費咨詢！

趙玲芝律師事務所提供各類專業服務精誠服務，成功率高，免費咨詢！
舊金山17歲學生遇害懸案15年 警懸賞25萬元緝兇

舊金山17歲學生遇害懸案15年 警懸賞25萬元緝兇
15年了 舊金山17歲學生遇害懸案 警懸賞25萬元緝兇

15年了 舊金山17歲學生遇害懸案 警懸賞25萬元緝兇
精英猶太律師強強聯合處理汔車與出租車各項事故

精英猶太律師強強聯合處理汔車與出租車各項事故

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
加拿大公民謝倫伯格在中國法院接受審判。（美聯社）

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

2021-08-10 09:12
加國公民康明凱(左)、史佩弗(右)。(取材自鳳凰網)

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

2021-08-11 00:44
村裡祠堂口放著全紅嬋奪冠的大展示牌。（取材自齊魯晚報）

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

2021-08-14 08:00

超人氣

更多 >
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛
中國境外「黑牢」首傳證據 女子：在杜拜被關押

中國境外「黑牢」首傳證據 女子：在杜拜被關押