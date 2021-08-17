我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士宣布「大赦」阿富汗政府官員 籲重返工作崗位

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

吳亦凡被批捕 刑期恐逾10年 都美竹：感謝朝陽公安

中國新聞組／北京17日電
擁有加拿大國籍的大陸藝人吳亦凡涉強姦罪被公安機關批准逮捕。（取材自百度百科）
擁有加拿大國籍的大陸藝人吳亦凡涉強姦罪被公安機關批准逮捕。（取材自百度百科）

被爆酒桌選妃、多次誘騙年輕女性發生性關係的藝人吳亦凡，昨日以涉嫌強姦罪，遭北京市朝陽區人民檢察院批准逮捕。消息傳來，網友一片叫好聲「大快人心」。而揭發一連串醜聞的都美竹在粉絲群內首度發聲：「終於！感謝朝陽公安，他們真的特別特別好，謝謝你們，我們都好好的！」，律師表示，吳亦凡刑期恐逾10年。

檢察院16日發布通報批准逮捕吳亦凡。（取材自微博）
檢察院16日發布通報批准逮捕吳亦凡。（取材自微博）

北京日報客戶端報導，北京市朝陽區人民檢察院16日發布通報稱，經依法審查，朝陽檢察院對犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕。而檢方通報中的「吳某凡」，就是吳亦凡。

綜合媒體報導，「平安北京朝陽」公眾號7月31日曾發布案情通報，稱針對網路舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」等有關情況，經警方調查，吳某凡因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。至此，吳亦凡事件有了突破性進展。

自媒體星姐娛報報導，網紅都美竹爆料吳亦凡用酒桌選妃、欺騙、誘姦未成年女性，並揭發自己和吳亦凡發生關係後，遭到冷對待等經過，吳亦凡8月16日被檢方批準逮捕後，她在粉絲群內首度發聲：「終於！感謝朝陽公安，他們真的特別特別好，謝謝你們，我們都好好的！」

有網友發現，都美竹點讚了吳亦凡被批捕新聞相關微博，目前都美竹已經把微博先前指控吳亦凡的「決戰」內容清空，只留下了一條７月底發布的自拍，她寫道「心若向陽，無謂悲傷。微笑向暖，年華未央」，該則微博中留有逾25萬則留言，多數都是鼓勵、支持都美竹維權留言。

人民日報也再度發文評價了此事，稱一旦衝撞法律，頂流也會瞬間付諸東流。中國演出行業協會也再度對吳亦凡做出評價，稱德不配位的明星飛得再高，再膨脹，也終會破滅，「脫軌」也必將付出代價。

專業刑辯律師何樹利則表示，逮捕是中國刑事訴訟法規定的最為嚴厲的刑事強制措施，根據刑事訴訟法的相關規定，對有證據證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，採取取保候審不足以防止發生相關社會危險性的，應當予以逮捕；對有證據證明有犯罪事實，可能判處十年有期徒刑以上刑罰的，或者有證據證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰，曾經故意犯罪或者身份不明的，應當予以逮捕。

吳亦凡 北京 公安

上一則

全紅嬋分享練功祕技 網喊：練完腰都斷了

下一則

中國娛樂圈吹整頓風？80藝人簽署「藝德承諾書」

延伸閱讀

吳亦凡刑期恐逾10年 都美竹淚謝公安及粉絲

吳亦凡刑期恐逾10年 都美竹淚謝公安及粉絲
送吳亦凡坐牢 吳媽媽消失多日憔悴現身

送吳亦凡坐牢 吳媽媽消失多日憔悴現身
藝人吳亦凡涉強姦罪 北京人民檢察院批准逮捕

藝人吳亦凡涉強姦罪 北京人民檢察院批准逮捕
吳亦凡、張哲瀚接連翻車 芒果TV藝人簽「藝德」承諾書

吳亦凡、張哲瀚接連翻車 芒果TV藝人簽「藝德」承諾書

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
加拿大公民謝倫伯格在中國法院接受審判。（美聯社）

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

2021-08-10 09:12
加國公民康明凱(左)、史佩弗(右)。(取材自鳳凰網)

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

2021-08-11 00:44
村裡祠堂口放著全紅嬋奪冠的大展示牌。（取材自齊魯晚報）

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

2021-08-14 08:00

超人氣

更多 >
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛
中國境外「黑牢」首傳證據 女子：在杜拜被關押

中國境外「黑牢」首傳證據 女子：在杜拜被關押