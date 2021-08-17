吳亦凡被批捕 刑期恐逾10年 都美竹：感謝朝陽公安

擁有加拿大國籍的大陸藝人吳亦凡涉強姦罪被公安機關批准逮捕。（取材自百度百科）

被爆酒桌選妃、多次誘騙年輕女性發生性關係的藝人吳亦凡 ，昨日以涉嫌強姦罪，遭北京 市朝陽區人民檢察院批准逮捕。消息傳來，網友一片叫好聲「大快人心」。而揭發一連串醜聞的都美竹在粉絲群內首度發聲：「終於！感謝朝陽公安 ，他們真的特別特別好，謝謝你們，我們都好好的！」，律師表示，吳亦凡刑期恐逾10年。

檢察院16日發布通報批准逮捕吳亦凡。（取材自微博）

北京日報客戶端報導，北京市朝陽區人民檢察院16日發布通報稱，經依法審查，朝陽檢察院對犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕。而檢方通報中的「吳某凡」，就是吳亦凡。

綜合媒體報導，「平安北京朝陽」公眾號7月31日曾發布案情通報，稱針對網路舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」等有關情況，經警方調查，吳某凡因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。至此，吳亦凡事件有了突破性進展。

自媒體星姐娛報報導，網紅都美竹爆料吳亦凡用酒桌選妃、欺騙、誘姦未成年女性，並揭發自己和吳亦凡發生關係後，遭到冷對待等經過，吳亦凡8月16日被檢方批準逮捕後，她在粉絲群內首度發聲：「終於！感謝朝陽公安，他們真的特別特別好，謝謝你們，我們都好好的！」

有網友發現，都美竹點讚了吳亦凡被批捕新聞相關微博，目前都美竹已經把微博先前指控吳亦凡的「決戰」內容清空，只留下了一條７月底發布的自拍，她寫道「心若向陽，無謂悲傷。微笑向暖，年華未央」，該則微博中留有逾25萬則留言，多數都是鼓勵、支持都美竹維權留言。

人民日報也再度發文評價了此事，稱一旦衝撞法律，頂流也會瞬間付諸東流。中國演出行業協會也再度對吳亦凡做出評價，稱德不配位的明星飛得再高，再膨脹，也終會破滅，「脫軌」也必將付出代價。

專業刑辯律師何樹利則表示，逮捕是中國刑事訴訟法規定的最為嚴厲的刑事強制措施，根據刑事訴訟法的相關規定，對有證據證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，採取取保候審不足以防止發生相關社會危險性的，應當予以逮捕；對有證據證明有犯罪事實，可能判處十年有期徒刑以上刑罰的，或者有證據證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰，曾經故意犯罪或者身份不明的，應當予以逮捕。