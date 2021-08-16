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疑不滿服務 撫順男子在律師事務所殺死女律師

中國新聞組／北京16日電
遇害律師董萃近年在婦女、未成年人保護、權益維護方面提供很多公益幫助。（視頻截圖）
遇害律師董萃近年在婦女、未成年人保護、權益維護方面提供很多公益幫助。（視頻截圖）

遼寧撫順市公安局順城公安分局15日發布警情通報，14日9時許，遼寧撫順市順城區順清滿律師事務所女律師董萃，在工作中不幸遇害，終年50歲。撫順市公安局順城分局接到報警後，立即派出警力趕赴現場處置，將金姓犯罪嫌疑人當場抓獲，被害人董某被送往醫院救治。

事發地點在順城區臨江路東段一法律服務所附近的一家門面前，台階上還有血跡。當地人稱...
事發地點在順城區臨江路東段一法律服務所附近的一家門面前，台階上還有血跡。當地人稱，看到有救護車將一名受傷的女子接走送往醫院。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

綜合媒體報導，經審訊，62歲金姓男子因對其民事案件代理律師董某服務不滿，持刀將董某刺傷，後經醫院搶救無效死亡。金某已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

董萃律師是中央廣播電視大學、中國政法大學法學專業畢業，1999年開始從事法律工作，任遼寧省律師協會房地產與建設工程法律專業委員會委員、撫順市律師協會撫順女律師工作專門委員會委員、撫順市律師協會撫順女律師工作專門委員會巾幗普法團講師、婦聯公益律師。

撫順市婦女聯合會相關工作人員表示，董律師近年來在婦女、未成年人保護、權益維護方面為婦聯提供了很多公益幫助。 

記者查詢公開資料發現，董萃律師擅長案由多為民間借貸糾紛、金融借款等民事案件，案件大多集中在撫順本地。公開資料中，董萃律師接受委託的最近案例，是今年2月一起個人與國有林場、某公司之間的民間借貸糾紛案件。

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