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上海留學機構CEO捲款逃回英 欠債千萬臨走還「割韭菜」

中國新聞組／北京16日電
知名留學機構霍蘭德教育CEO拖欠千萬債款逃回英國，透過視頻遠程宣布破產。（取材自紅星新聞）
知名留學機構霍蘭德教育CEO拖欠千萬債款逃回英國，透過視頻遠程宣布破產。（取材自紅星新聞）

上海知名留學機構霍蘭德教育日前在官方微信公眾號發文稱，公司創始人兼CEO Jake Hall「捲走家長的課時費和留學諮詢費，整體欠款可能超過千萬（人民幣，下同，約154.3萬美元）」，並宣布破產，公司帳戶分文不剩。據了解，霍蘭德教育CEO「捲款」前，公司尚拖欠員工薪酬數百萬，臨走前還大肆砸錢舖市場。

紅星新聞報導，霍蘭德教育公布Jake Hall的一封信寫道，他曾嘗試籌錢解決公司的所有問題，上月他與投資者達成協議，向公司投資償還債務，但由於上月底中國發布教培行業新政，所有投資者撤回了投資承諾。

來源：YouTube

對於CEO拖欠千萬債款逃回英國，通過視頻遠程宣布破產，該教育機構的中國員工集體展開聲討，受害者也已向上海警方報警。

據估算Jake Hall欠學員家長約700萬元學費，全體中國員工的6、7、8月工資都沒有發，2021年1月至今的社保、4月至今的公積金未繳納，欠薪約500萬元，學費和欠薪合計超過1000萬元。

有該公司員工爆料，事發突然，就在11日，Jake Hall還通過視頻告訴大家，正在為一筆投資做最後努力。但也有離職員工回憶，現在看來，他「捲錢」跑路似乎早有預謀。

13日中午1時30分，Jake「現身」了，只不過他出現在屏幕裡，和中國全體同事視頻連線，背景就是他在英國的家。Jake先說了抱歉，隨後匆匆宣布破產，並拒絕對他欠下的債款有任何的解釋。同時告知所有員工，之前計畫拉的投資沒有談妥。

員工珍珍回憶，就在幾個月前，公司還經歷了一次大規模的「燒錢」狀態──包括大力給各部門招了很多總監級別的人，「對市場和銷售團隊分別施壓，讓我們做每個月幾十萬的投放，同時加大銷售力度。」珍珍說，大家當時心裡都拿不準，但Jake卻很篤定。「他說7月一定會有筆投資到帳，到時大家的欠款都能還上。」

對於那幾個月的瘋狂「燒錢」，有員工解讀為「Jake可能在為融資做最後努力」，但也有員工認為，那是他藉機再割一輪「韭菜」，為逃跑做準備。

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