網提阿里性侵案6疑問 警：無證據證明2嫌涉強姦

阿里巴巴女員工指控遭長官（左圖）性侵，不過警方調查指兩犯罪嫌疑人涉嫌強制猥褻罪，沒有證據證明有強姦犯罪。（取材自微博）

針對「阿里女員工被侵害」一案有了新發展。濟南警方通報，犯罪嫌疑人王某文、張某因涉嫌強制猥褻罪，已被濟南市公安 局槐蔭區分局依法採取刑事強制措施，沒有證據證明有強姦犯罪事實發生；不過，梳理案件時間軸後，網友也提出六大疑問待解。

綜合媒體報導，針對受害女子周某是否有被迫出差，警方初步調查，2021年4月，阿里巴巴集團某部與濟南華聯超市達成合作意向後，單位確定周某負責後續對接。7月15日雙方網簽，約定7月27日現場蓋章簽約。通過大量證人證言及調取阿里公司出差報備系統信息、相關電子數據等證據，未發現周某被迫出差情況。

至於周某是否被「灌酒」，就餐期間無人強迫飲酒，周某飲用白酒約350毫升。

報導指出，對於罪嫌人王某文是涉嫌強姦部分，警方調查，2021年7月27日晚至28日凌晨，王某文先後四次進入周某房間，第一次送周某回房間，5分鐘就離開；第二次王某文重回房間，對周某實施強制猥褻，王某文曾網上購買避孕套，直到離開避孕套並未送達。

第三次及第四次，王某文都快速離開房間。

至於嫌疑人張某，他曽7月28日進入周某房間，對周某實施強制猥褻行為，離開時，張某帶走周某一條內褲，避孕套（未開封）遺留在房間內。

不過對此案，網友針對提出了部分疑問。如已經下樓將要離開的王某文，為什麼還會持有周某的身份證？王某文第二次進入周某房間，實施猥褻，為何在避孕套送達時分準備離開酒店卻沒有帶走？

另外也有人質疑周某28日早上為何要聯繫27日曾對她實施猥褻的張某，並告知其房間號碼，而張某對周某實施猥褻後為何只帶走了周某一條內褲，卻將自己帶到酒店的避孕套（未開封）留在酒店？周某為何要先退房後報警，且當時只對王某文進行指控，而未提及張某？直到8月4日，周某才報警稱張某猥褻。

針對警方的調查，律師也說明強姦罪和強制猥褻的差別，強姦罪是指行為人違背被害人的意願，採用暴力、威脅、傷害或其他手段，強迫被害人進行性行為；強制猥褻是侵害的客體是他人的性自由權，具體包括忍受性權利的自願選擇，對性的厭惡感、羞恥感以及正常的性感情。