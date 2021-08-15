我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地西部再發生地震 規模5.8

Delta太恐怖？全美100萬人周六衝去打疫苗

網提阿里性侵案6疑問 警：無證據證明2嫌涉強姦

中國新聞組／北京15日電
阿里巴巴女員工指控遭長官（左圖）性侵，不過警方調查指兩犯罪嫌疑人涉嫌強制猥褻罪，沒有證據證明有強姦犯罪。（取材自微博）
阿里巴巴女員工指控遭長官（左圖）性侵，不過警方調查指兩犯罪嫌疑人涉嫌強制猥褻罪，沒有證據證明有強姦犯罪。（取材自微博）

針對「阿里女員工被侵害」一案有了新發展。濟南警方通報，犯罪嫌疑人王某文、張某因涉嫌強制猥褻罪，已被濟南市公安局槐蔭區分局依法採取刑事強制措施，沒有證據證明有強姦犯罪事實發生；不過，梳理案件時間軸後，網友也提出六大疑問待解。

綜合媒體報導，針對受害女子周某是否有被迫出差，警方初步調查，2021年4月，阿里巴巴集團某部與濟南華聯超市達成合作意向後，單位確定周某負責後續對接。7月15日雙方網簽，約定7月27日現場蓋章簽約。通過大量證人證言及調取阿里公司出差報備系統信息、相關電子數據等證據，未發現周某被迫出差情況。

至於周某是否被「灌酒」，就餐期間無人強迫飲酒，周某飲用白酒約350毫升。

報導指出，對於罪嫌人王某文是涉嫌強姦部分，警方調查，2021年7月27日晚至28日凌晨，王某文先後四次進入周某房間，第一次送周某回房間，5分鐘就離開；第二次王某文重回房間，對周某實施強制猥褻，王某文曾網上購買避孕套，直到離開避孕套並未送達。

第三次及第四次，王某文都快速離開房間。

至於嫌疑人張某，他曽7月28日進入周某房間，對周某實施強制猥褻行為，離開時，張某帶走周某一條內褲，避孕套（未開封）遺留在房間內。

不過對此案，網友針對提出了部分疑問。如已經下樓將要離開的王某文，為什麼還會持有周某的身份證？王某文第二次進入周某房間，實施猥褻，為何在避孕套送達時分準備離開酒店卻沒有帶走？

另外也有人質疑周某28日早上為何要聯繫27日曾對她實施猥褻的張某，並告知其房間號碼，而張某對周某實施猥褻後為何只帶走了周某一條內褲，卻將自己帶到酒店的避孕套（未開封）留在酒店？周某為何要先退房後報警，且當時只對王某文進行指控，而未提及張某？直到8月4日，周某才報警稱張某猥褻。

針對警方的調查，律師也說明強姦罪和強制猥褻的差別，強姦罪是指行為人違背被害人的意願，採用暴力、威脅、傷害或其他手段，強迫被害人進行性行為；強制猥褻是侵害的客體是他人的性自由權，具體包括忍受性權利的自願選擇，對性的厭惡感、羞恥感以及正常的性感情。

公安

上一則

神學士攻城掠地 阿富汗駐中大使：希望北京出手制暴

下一則

揚州成中抗疫主戰場 副總理親自督陣 12官被問責

延伸閱讀

阿里醜聞風波未平 貴州國台酒也爆員工酒後性侵

阿里醜聞風波未平 貴州國台酒也爆員工酒後性侵
談生意先喝酒？ 阿里性侵案掀「酒桌文化」風暴

談生意先喝酒？ 阿里性侵案掀「酒桌文化」風暴
阿里性侵案 違規辦房卡？ 酒店：得到女員工確認

阿里性侵案 違規辦房卡？ 酒店：得到女員工確認
14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑

14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑

熱門新聞

北京野生動物園發生兩群遊客因糾紛而相互撕打。(擷自推特)

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

2021-08-08 12:20
東京奧運桌球混雙項目，日本拿下金牌，中國收銀，中華隊奪銅。(美聯社)

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

2021-08-08 03:14
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國疫情再起且情況嚴峻，歐美線貨機被下令暫停過夜。(美聯社)

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

2021-08-08 13:27
東京奧運拳擊女子75公斤級決賽中，中國選手李倩不敵英國選手普賴斯，獲得銀牌。（新華社）

東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息

2021-08-08 06:57
加拿大公民謝倫伯格在中國法院接受審判。（美聯社）

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

2021-08-10 09:12

超人氣

更多 >
美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘
槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹
「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟

「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟
全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你
海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷

海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷