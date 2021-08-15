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放任愛犬咬死貓 狗主是四川警中隊長 遭到停職

中國新聞組／北京15日電
柴犬咬死黑貓，主人只是輕輕拍打，沒有制止。（視頻截圖）
柴犬咬死黑貓，主人只是輕輕拍打，沒有制止。（視頻截圖）

網路近日一段狗主放任自家柴犬活生生咬死貓的視頻成爲熱門話題。隨後，狗主很快被起底，係四川自貢市一名公安交警隊長劉某，目前已被停職。

封面新聞報導，視頻中，一隻黃白相間的成年柴犬在綠化帶邊死死咬住一隻黑色貓咪，貓咪不斷掙扎。一名穿著運動服的中年男子彎下腰抓住柴犬，柴犬毫不理會，咬住貓咪不斷甩動。

拍攝視頻的鄰居催促男子制止柴犬，男子聲稱「弄不住」。鄰居指責男子「根本就沒有制止」。在柴犬死死咬住貓咪的過程中，男子只是拉了拉繩子，輕輕拍打了柴犬的脖子幾下。整個過程超過一分鐘，最後黑色貓咪一命嗚呼。

而狗主人只是輕描淡寫的輕輕拍了狗狗一下，看不出任何教訓責怪的意思。據稱該流浪貓長居小區内，剛生產不久，還有4隻小貓嗷嗷待哺。

隨著視頻的不斷傳播，引起網友們的譴責，中年男子身分很快被「起底」，係自貢市交警支隊沿灘大隊鄧關中隊中隊長劉某。後來，劉某所在小區業主委員會發出通告稱，劉某到業委會說明了事情經過並對造成的後果表示了懊悔和自責，向廣大業主表示深深的歉意。

「通報」稱，貓咪的屍體已經熱心業主無害化處理，4隻小貓已由愛心人士收養，狗主人願意承擔飼養費用。肇事犬隻已經送養，保證不再在小區出現等等。

這則「通報」再度引發業主不滿，大家認為狗主人應該親自出面致歉，不能由業委會越俎代庖。當地網路有某作家撰文聲討，認為「官方應當出來走兩步」。

輿情引爆當日，自貢市公安局交警支隊隨即作出對劉某予以停止職務處理，並責令其妥善處理好善後事宜，消除影響。

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