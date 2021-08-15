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福建溺水11死 青海礦災1死19人被困

中國新聞組／北京15日電
據目擊者拍攝的視頻，直升機在海面上盤旋搜尋。（取材自極目新聞）
據目擊者拍攝的視頻，直升機在海面上盤旋搜尋。（取材自極目新聞）

福建漳州漳浦縣海灘14日發生17落水事件，經過搶救，有11人死亡、6人生命無礙，落水原因正在進一步調查中。；此外，青海剛察縣柴達爾煤礦14日發生透水事故，2人升井（1人死亡、1人受傷），另有19人被困井下，目前救援工作仍在進行中。 

福建漳州市漳浦縣17名外地人員自行來到漳州市漳浦縣前亭鎮江口村附近海灘，被捲入海中。

來源：YouTube

綜合媒體報導，福建這起事故，17名外地人員是自行來到漳州市漳浦縣前亭鎮江口村附近海灘，被捲入海中；據一名目擊者說，那一群人14日晚到海邊遊玩，全部被海浪捲走，十幾分鐘就看不見人影了。此後，他看見被救援人員拉上的就有11人，基本都是一動不動，晚上還有工作人員在搜救。

青海省消防救援總隊調派救援人員前往救援。（取材自微博）
青海省消防救援總隊調派救援人員前往救援。（取材自微博）

此外，青海煤礦透水事故後，當時井下有作業人員21人，柴達爾煤礦救援隊救出2人，其中1人死亡，另外1人無生命危險，仍有19人被困。目前煤礦救援隊、海北州消防支隊已前往事故現場實施救援。

來源：YouTube

據報導，就在事故發生前的一周，當地煤監部門曾就水害防治對該礦進行了檢查，現場查出重大安全隱患，已於8月2日被青海省煤監局責令停產整頓，並暫扣了安全生產許可證。這個煤礦正在進行隱患排查和整治。

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