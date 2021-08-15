河北夏令營「軍事化管教」 3童被打到吐血 寫紙條求救

張成受傷圖片。（取材自極目新聞）

「設置的有軍事、十商等各種課程，還有心理輔導。」這是「軍尚少年軍校夏令營」的招生 宣傳，但家長沒想到，夏令營之旅才剛開始就收到了來自孩子的求助，甚至看到孩子受暴的照片。

極目新聞報導，今年5月，張霞為10歲的兒子張成（以下名稱均為化名）報名「軍尚少年軍校夏令營」，14天課程花費4880元（人民幣，下同，約753美元）。兒子開啟夏令營之旅的第五天，張霞突然收到張成發來又立馬撤回的三條微信 消息，其中一張模糊的照片，竟是兒子身上一大塊淤青，且已經泛紫。

一條寫道：我是陳宇翔的同學，在昨天的行動中，我們被校長抓住，他被打吐血了。請您務必在明天9點之前來夏令營接他，如果不讓走就說打針去。（取材自極目新聞）

她質問營地工作 人員，工作人員聲稱從孩子的一篇日記了解到他有逃跑的跡象，並透露「校長暴力了」。張霞選擇報警，並在孩子的衣服裡，翻出三張其他孩子的求救紙條，一條寫道：「我是陳宇翔的同學，在昨天的行動中，我們被校長抓住，他被打吐血了。請您務必在明天9時之前來夏令營接他，如果不讓走就說打針去。」

另一張紙條寫王珊珊的腿被校長打紫了，要父母快點來，她已經頂不住了。（取材自極目新聞）

另一張紙條的開頭，寫著王珊珊、周羽兩個營員的名字，「阿姨，我是王珊珊的同學，她今天腿被校長打紫了，她說想讓您想個辦法快點來把她接走，她已經頂不住了。」第三張紙條上，孩子已經幫家長想好了理由：「您就給老師說她要考級，要馬上回去，她說千萬不要告訴老師我們給你打電話了。」張霞立刻聯絡陳宇翔的母親周婷，和王珊珊的父親王江。

第三張紙條。（取材自極目新聞）

事後，11歲王珊珊告訴警方，夏令營開始的第二天，營地教官就辱罵孩子；3日凌晨她在宿舍被打，隨後被拖到樓道，最後被帶去辦公室打一個多小時。

張成是3日凌晨被一位全姓校長拿著鐵棍打，隨後換成了PVC管子，「有兩個老師按著，全校長打，還有幾個老師站在一旁看著。」陳宇翔則說，2日看到有教官在打別的孩子，很害怕，當晚便收拾了行李，睡覺時穿著衣服。3日凌晨，營地四、五個工作人員前來逼問陳宇翔是不是想逃跑，接著用腳踹肚子、用PVC管將他打到吐血。

張成多處軟組織及皮膚挫傷。13歲陳宇翔頭部受創，多處皮膚及軟組織挫傷。三位家長都稱，孩子們的心理受到嚴重創傷。

軍尚少年軍校基地。（取材自極目新聞）

夏令營主辦單位是河北軍尚研學旅遊服務有限公司，孩子們所說的全校長為該公司總經理，目前已被停職。警方表示，全某打人情況屬實，被害人傷情鑑定均為輕微傷，已對違法人做出15天行政拘留的處罰。