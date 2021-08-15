我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地西部再發生地震 規模5.8

Delta太恐怖？全美100萬人周六衝去打疫苗

黑龍江20歲女子參加減肥營 「地獄式瘦身」後猝死

中國新聞組／北京15日電
黑龍江1名20歲女生張美慧上月參加減肥訓練營，惟第16天就在營內猝死。（取材自新京報）
黑龍江1名20歲女生張美慧上月參加減肥訓練營，惟第16天就在營內猝死。（取材自新京報）

減肥是許多人一生的課題，但黑龍江1名20歲女生上月參加減肥訓練營，卻在第16天就在營內猝死，因減肥斷送一生。家屬表示，涉事機構以商業機密為由拒絕提供閉路電視影片，並欲以5萬元（人民幣，下同，約7718美元）慰問金和解；另有學員爆料，減肥營主要以節食為主，加上4小時劇烈運動，身體恐難以負荷。

香港01報導，黑龍江省哈爾濱市20歲女生張美慧，身高1.7米，體重約170磅，她在7月15日二度參加「360減肥訓練營」，為期21天，費用為4500元。沒想到第16日早上7時許，小慧起來梳洗後又躺在床上，卻再也沒醒過來，在送醫搶救路上已沒有生命跡象。

來源：YouTube

家屬表示，事後向小慧培訓期間的室友了解情況時遭到阻攔，機構還以商業機密為由，拒絕提供監控錄像，只表示願意支付5萬元和解金。小慧哥哥說，家人還有許多疑問，包括封閉式的減肥中心是否應該有醫療人員或急救藥品、教練是否有證照、搭配飲食是否科學等，目前已經聘請律師，等到驗屍結果出來就直接起訴。

有學員受訪表示，營內的瘦身方式以節食為主，每天早晨吃半個饅頭、一碗粥和雞蛋；中午只有三個涼拌菜；晚上就吃乳酪和生果。此外，每天必須進行4小時的劇烈運動。

據報導，該機構官網顯示，訓練營採用全封閉式減肥的模式，並聲稱特聘具有國家職業資質的健身教練，制訂科學合理的減肥計畫。不過在官網所列的教練9人團隊中，只有2人在簡介上寫有「國職初級教練員」、「國家職業資格健身教練」，其他則只標註為「明星教練」，部份有普拉提、有氧搏擊操資格認證等。

健身 香港 雞蛋

上一則

災情、疫情還沒完 河南衛視慶七夕挨批「你瞎啊」

下一則

張哲瀚老闆趙薇受累 軍旗裝黑歷史又被提起

延伸閱讀

20歲後代謝減緩減肥難？ 研究推翻舊觀念

20歲後代謝減緩減肥難？ 研究推翻舊觀念
維吉尼亞聯邦大學調查新生猝死 指兄弟會藏欺凌行為

維吉尼亞聯邦大學調查新生猝死 指兄弟會藏欺凌行為
Delta恐引發年輕人心臟併發症 澳洲研究：嚴重恐猝死

Delta恐引發年輕人心臟併發症 澳洲研究：嚴重恐猝死
小爪水獺要減肥 動物園把肉多蛤蠣換成蜆

小爪水獺要減肥 動物園把肉多蛤蠣換成蜆

熱門新聞

北京野生動物園發生兩群遊客因糾紛而相互撕打。(擷自推特)

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

2021-08-08 12:20
東京奧運桌球混雙項目，日本拿下金牌，中國收銀，中華隊奪銅。(美聯社)

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

2021-08-08 03:14
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國疫情再起且情況嚴峻，歐美線貨機被下令暫停過夜。(美聯社)

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

2021-08-08 13:27
東京奧運拳擊女子75公斤級決賽中，中國選手李倩不敵英國選手普賴斯，獲得銀牌。（新華社）

東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息

2021-08-08 06:57
加拿大公民謝倫伯格在中國法院接受審判。（美聯社）

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

2021-08-10 09:12

超人氣

更多 >
美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘
槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹
「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟

「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟
全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你
海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷

海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷