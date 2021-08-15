黑龍江20歲女子參加減肥營 「地獄式瘦身」後猝死

黑龍江1名20歲女生張美慧上月參加減肥訓練營，惟第16天就在營內猝死。（取材自新京報）

減肥是許多人一生的課題，但黑龍江1名20歲女生上月參加減肥訓練營，卻在第16天就在營內猝死，因減肥斷送一生。家屬表示，涉事機構以商業機密為由拒絕提供閉路電視影片，並欲以5萬元（人民幣，下同，約7718美元）慰問金和解；另有學員爆料，減肥營主要以節食為主，加上4小時劇烈運動，身體恐難以負荷。

香港 01報導，黑龍江省哈爾濱市20歲女生張美慧，身高1.7米，體重約170磅，她在7月15日二度參加「360減肥訓練營」，為期21天，費用為4500元。沒想到第16日早上7時許，小慧起來梳洗後又躺在床上，卻再也沒醒過來，在送醫搶救路上已沒有生命跡象。

來源：YouTube

家屬表示，事後向小慧培訓期間的室友了解情況時遭到阻攔，機構還以商業機密為由，拒絕提供監控錄像，只表示願意支付5萬元和解金。小慧哥哥說，家人還有許多疑問，包括封閉式的減肥中心是否應該有醫療人員或急救藥品、教練是否有證照、搭配飲食是否科學等，目前已經聘請律師，等到驗屍結果出來就直接起訴。

有學員受訪表示，營內的瘦身方式以節食為主，每天早晨吃半個饅頭、一碗粥和雞蛋 ；中午只有三個涼拌菜；晚上就吃乳酪和生果。此外，每天必須進行4小時的劇烈運動。

據報導，該機構官網顯示，訓練營採用全封閉式減肥的模式，並聲稱特聘具有國家職業資質的健身 教練，制訂科學合理的減肥計畫。不過在官網所列的教練9人團隊中，只有2人在簡介上寫有「國職初級教練員」、「國家職業資格健身教練」，其他則只標註為「明星教練」，部份有普拉提、有氧搏擊操資格認證等。