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疫情再起搞地域歧視 武漢女子網購竟遭辱罵：湖北狗

中國新聞組／北京15日電
圖為武漢近日對全區人員進行核酸檢測。（中新社）
圖為武漢近日對全區人員進行核酸檢測。（中新社）

湖北近日再現新冠疫情武漢一名女子欲在網店購買海鮮時，因此在詢問過程中被客服人員辱罵「湖北狗」、「早點等死」等，並遭拉黑。事件在網路曝光後，引發人們對於地域歧視的關注。

據香港01、「星視頻」報導，來自武漢的李女士憂慮在網店購物，物流會受到疫情影響，於是在購買海鮮時詢問客服人員「湖北發貨嗎」；沒想到，該客服人員卻因為疫情引發地域歧視。通過聊天記錄截圖顯示，客服人員回應李女士，「妳好好待在家裡吧，不要想有的沒的了」、「就因為你們這些湖北狗搞得又疫情了」、「早點等死」。

店家辱罵李女士是「湖北狗」。（視頻截圖）
店家辱罵李女士是「湖北狗」。（視頻截圖）
店家辱罵李女士是「湖北狗」。（視頻截圖）
店家辱罵李女士是「湖北狗」。（視頻截圖）

客服人員辱罵完後，就將李女士拉黑，讓她討公道無門。隨後李女士將聊天記錄發布至網路，輿論紛紛批評：「全國抗疫呢，你在這搞歧視？」「這是哪裡的人上人？湖北人民怎麼了？」

該客服只好發表致歉聲明，表示「網友盲目跟風被誤導」、「自己是暴脾氣，說了不該說的話，對於造成的負面影響表示誠摯的歉意。」但李女士就認為致歉內容毫無誠意，並不接受。

此外，有不少網友到該網店質問「就想知道那個客服是哪裡人？」、「態度這麼噁心當什麼客服？」，網店則統一回覆指涉事員工所作所為與店家無關，並已被開除，「希望網友把精力放到疫情與洪水上，不要繼續關注小店。」

疫情 歧視 武漢

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