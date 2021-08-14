殺妻碎屍一審判死刑 杭州狠夫不服提上訴

「杭州殺妻案」被告人許國利7月26日一審被判處死刑。（取材自澎湃新聞）

「杭州殺妻碎屍案」主嫌許國利，7月26日被杭州市中級人民法院一審判處死刑，剝奪政治權利終身。許國利代表律師13日表示，許國利明確表示「不服一審判決，提出上訴」，上訴材料已經提交給杭州中院。

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澎湃新聞報導，2020年7月，杭州發生震驚社會的「殺妻碎屍案」，許國利與來姓妻子因感情、經濟等方面的家庭生活矛盾，許國利對妻子心生怨恨，購買安眠藥、切割機等工具，預謀殺害妻子。

2020年7月4日晚，許國利在妻子睡前飲用的牛奶 內放入安眠藥，待妻子飲用後昏睡之際，以膠帶紙封口、枕頭捂壓口鼻的方式致妻子死亡。之後，許國利將妻子屍體搬至衛生間肢解後分散拋棄。做案後，許國利編造虛假信息，謊稱妻子失蹤，逃避偵查。同年7月22日，公安 機關篩查小區化糞池發現被害人部分人體組織，次日將許國利抓獲。

法院審理認為，許國利因婚姻家庭矛盾對妻子心生怨恨，有預謀地將妻子殺害，其行為已構成故意殺人罪。該案事實清楚，證據確實充分。許國利平時表現正常，表達清楚、邏輯清晰，有計畫地實施犯罪行為，又碎屍滅跡、編造虛假信息，掩蓋罪行，主觀惡性極深，犯罪手段特別殘忍，社會危害極大，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲。