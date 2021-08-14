阿里醜聞風波未平 貴州國台酒也爆員工酒後性侵

貴州國台酒業女員工控訴7月曾遭同事酒後性侵，圖為被指控的龍姓同事進入被害人房間的畫面。（視頻截圖）

阿里巴巴日前爆出女員工自述遭灌酒被侵犯後，中國商場上的「酒桌文化」被大力檢討。貴州國台酒業一名女員工控訴7月曾遭同事酒後性侵 ，貴州國台酒業近日終於為此事發布聲明，表示公司宣導「文明飲酒」，全體工作 人員均簽訂「文明飲酒管理制度」確認書，將積極配合調查工作，事件一切以執法機關調查結果為準。

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據澎湃新聞報導，對於貴州國台酒業的聲明，遭到性侵的當事女職員表示，此事重點在於「工作期間遭受到這樣的事，國台公司做了什麼？」，公司只有道德綁架與壓迫、息事寧人的處理方式。

貴州國台酒業回應員工自曝酒後遭同事性侵。（取材自澎湃新聞）

這名女職員說，她2月1日作為一名實習員工入職貴州國台酒業銷售有限公司，試用期為6個月。7月9日至11日，她與龍姓同事等人從貴州前往重慶參加公司半年會。在參加公司半年會的酒宴後，被同組的龍姓同事性侵。隨後，她向貴州貴陽當地、重慶當地警方報警。

這名女職員表示，曾向公司直屬長官反映此事，但長官以「大局為重」等理由，要求她息事寧人，最終公司於7月31日轉正前一天，向她發送「解除勞動合同通知書」。

貴州國台酒業股份有限公司微信 公眾號在12日發布聲明指出，公司雖沒有接到任何執法機關的相關資訊，但對此事件高度重視，態度鮮明。根據相關執法機關的需要，將隨時依法積極配合調查工作，同時密切關注事件進展，一切以執法機關調查結果為準，並及時全面向社會公開回饋。

聲明並指，公司宣導文明飲酒，堅決反對勸酒、醉酒、酗酒，建立了完善的全員文明飲酒承諾制度體系，全體員工入司時均已簽定「文明飲酒管理制度」確認書。

澎湃新聞報導，8月12日晚，從重慶警方獲悉，龍姓男子被以涉嫌強姦罪被捕。