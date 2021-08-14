我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30分內連2震 海地與阿拉斯加發生規模約7強震

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

阿里醜聞風波未平 貴州國台酒也爆員工酒後性侵

記者呂佳蓉／北京14日電
貴州國台酒業女員工控訴7月曾遭同事酒後性侵，圖為被指控的龍姓同事進入被害人房間的畫面。（視頻截圖）
貴州國台酒業女員工控訴7月曾遭同事酒後性侵，圖為被指控的龍姓同事進入被害人房間的畫面。（視頻截圖）

阿里巴巴日前爆出女員工自述遭灌酒被侵犯後，中國商場上的「酒桌文化」被大力檢討。貴州國台酒業一名女員工控訴7月曾遭同事酒後性侵，貴州國台酒業近日終於為此事發布聲明，表示公司宣導「文明飲酒」，全體工作人員均簽訂「文明飲酒管理制度」確認書，將積極配合調查工作，事件一切以執法機關調查結果為準。

來源：YouTube

據澎湃新聞報導，對於貴州國台酒業的聲明，遭到性侵的當事女職員表示，此事重點在於「工作期間遭受到這樣的事，國台公司做了什麼？」，公司只有道德綁架與壓迫、息事寧人的處理方式。

貴州國台酒業回應員工自曝酒後遭同事性侵。（取材自澎湃新聞）
貴州國台酒業回應員工自曝酒後遭同事性侵。（取材自澎湃新聞）

這名女職員說，她2月1日作為一名實習員工入職貴州國台酒業銷售有限公司，試用期為6個月。7月9日至11日，她與龍姓同事等人從貴州前往重慶參加公司半年會。在參加公司半年會的酒宴後，被同組的龍姓同事性侵。隨後，她向貴州貴陽當地、重慶當地警方報警。

這名女職員表示，曾向公司直屬長官反映此事，但長官以「大局為重」等理由，要求她息事寧人，最終公司於7月31日轉正前一天，向她發送「解除勞動合同通知書」。

貴州國台酒業股份有限公司微信公眾號在12日發布聲明指出，公司雖沒有接到任何執法機關的相關資訊，但對此事件高度重視，態度鮮明。根據相關執法機關的需要，將隨時依法積極配合調查工作，同時密切關注事件進展，一切以執法機關調查結果為準，並及時全面向社會公開回饋。

聲明並指，公司宣導文明飲酒，堅決反對勸酒、醉酒、酗酒，建立了完善的全員文明飲酒承諾制度體系，全體員工入司時均已簽定「文明飲酒管理制度」確認書。

澎湃新聞報導，8月12日晚，從重慶警方獲悉，龍姓男子被以涉嫌強姦罪被捕。

工作 性侵 微信

上一則

河南暴雨後 湖北水淹12市43縣逾百萬人受災

下一則

中國福建海灘17人意外捲入海中 10人已罹難

延伸閱讀

談生意先喝酒？ 阿里性侵案掀「酒桌文化」風暴

談生意先喝酒？ 阿里性侵案掀「酒桌文化」風暴
高管性侵醜聞 官媒重砲轟：阿里巴巴淪「四十大盜」

高管性侵醜聞 官媒重砲轟：阿里巴巴淪「四十大盜」
涉性侵阿里女員工主管跳槽？字節跳動證實：已終止應徵

涉性侵阿里女員工主管跳槽？字節跳動證實：已終止應徵
阿里爆醜聞 高管被控逼陪酒 性侵女員工

阿里爆醜聞 高管被控逼陪酒 性侵女員工

熱門新聞

北京野生動物園發生兩群遊客因糾紛而相互撕打。(擷自推特)

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

2021-08-08 12:20
東京奧運桌球混雙項目，日本拿下金牌，中國收銀，中華隊奪銅。(美聯社)

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

2021-08-08 03:14
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國疫情再起且情況嚴峻，歐美線貨機被下令暫停過夜。(美聯社)

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

2021-08-08 13:27
北京朝陽分局外廣場上被黑壓壓的人群佔滿，她們都是為了探監吳亦凡而來。（視頻截圖）

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

2021-08-07 10:00
東京奧運拳擊女子75公斤級決賽中，中國選手李倩不敵英國選手普賴斯，獲得銀牌。（新華社）

東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息

2021-08-08 06:57

超人氣

更多 >
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡
「山河令」暴紅男星靖國神社拍照 官媒痛批 27個代言掉光

「山河令」暴紅男星靖國神社拍照 官媒痛批 27個代言掉光
加法官稱孟晚舟案「不尋常」中媒：大實話

加法官稱孟晚舟案「不尋常」中媒：大實話