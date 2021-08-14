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湖北柳林淹慘 1家4口遇難5命 他被水沖走3次抱樹才脫險

中國新聞組╱北京14日電
暴雨襲擊湖北柳林鎮，災後滿目瘡痍。（取材自封面新聞／受訪者供圖）
暴雨襲擊湖北柳林鎮，災後滿目瘡痍。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

暴雨12日凌晨突襲湖北隨縣柳林鎮，造成8000餘人受災，20餘人遇難。暴雨不到1個小時，該鎮地勢低窪地帶迅速被淹沒到居民樓二樓的位置，鎮內平均積水深度達3.5米。遇難者中，有一家四口，其中一人有身孕。「在街道上，我被洪水三次沖走，差點以為回不來了。」回想起12日淩晨那場洪水，柳林鎮宣傳委員、武裝部長萬福軍心有餘悸。　

　

影音來源：YouTube

新京報報導，遠在外地的村民金勇，他的妻兒、岳父母在此次洪災中遇難，當時他們被困在柳林鎮國土資源所院內的住宅樓裡；國土資源所張所長回憶，「當時一樓已經被淹，可能因為壓強，她家的防盜門就是打不開，等救援隊趕到把門打開時，他們已經遇難了。」金勇說，妻子已經懷孕8個月，「遇難的不是四口，是五口。」

金勇強忍悲痛在淤泥中扶起倒在地上的衣架，架子上還掛著妻子生前的挎包，從包裡翻出一串鑰匙扣，扣上是他和妻子的婚紗照。「我們的兒子還有兩個月就滿6歲了，我老婆已經懷孕8個月，如果沒有出事，我們馬上就能迎來第二個寶寶。」

鑰匙扣上有金勇和妻子的婚紗照。（取材自新京報）
鑰匙扣上有金勇和妻子的婚紗照。（取材自新京報）

另據封面新聞報導，還在睡夢中趙女士接到大姑轉來小姑的求救電話，「她在電話裡喊救命救命」。 他們連忙報警，試圖出門尋人，卻發現自家一樓也幾乎被洪水淹沒；天亮水漸退後，他們蹚著水去小姑值班的超市尋人不著，到了13日上午仍無小姑下落。

村民鮑先生表示，9日他第一次接到暴雨紅色預警短信，但並沒有放在心上，「因為預報裡才90毫米。」趙女士及鮑先生異口同聲表示，12日凌晨他們並沒有聽到警報聲。

萬福軍則稱，12日淩晨2點多，接到通知後，趕緊拿上銅鑼和喇叭沿街通知民眾轉移。沒過多久，湍急的水流數次將他衝出10多米遠，他緊緊抓住弱電管網線，後又抱住一棵大樹才得以脫險。水退至齊胸深以後，他聽說臨街店舖有人被困，便涉險將兩名困在閣樓上的女子救了出來。　

當地人自發互助。（取材自封面新聞）
當地人自發互助。（取材自封面新聞）
暴雨受災情形。（取材自封面新聞）
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