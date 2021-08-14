我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

記者林則宏／綜合報導
2021年3月，安溪縣公安局聯合雲南省德宏州隴川縣公安局逮捕6名涉嫌偷私渡的嫌犯。（取自中國新聞周刊）
2021年3月，安溪縣公安局聯合雲南省德宏州隴川縣公安局逮捕6名涉嫌偷私渡的嫌犯。（取自中國新聞周刊）

安溪位於福建東南沿海，隸屬泉州市，盛產鐵觀音甚至因此被譽為「中國茶都」。但今天的安溪，卻淪為中國電信詐騙大本營，一度還被稱為「騙子之鄉」，而其背後還與台灣有脫離不了的關係。

安溪是不少台灣民眾的祖籍地，中國新聞周刊指出，電信詐騙在台灣興起於1997年。福建警察學院偵查系副教授鄭震指出，2000年後，台灣詐騙分子潛入中國東南沿海建立詐騙窩點，實施詐騙活動，並迅速在中國全國發展蔓延。

安溪與台灣隔海相望，許多人從那時起走上電信詐騙之路。鄭震以福建各地公安機關破獲的128起電信詐騙案件、逮捕的345名犯罪嫌疑人籍貫進行分析發現，其中就有146人來自安溪。

有整個村在搞「電信詐騙」

報導稱，安溪甚至有整個村都在搞「電詐」，還有專門的「詐騙培訓學校」及「詐騙點子公司」。因為村民認為，只是「騙騙人而已」，和偷搶不一樣。

最猖獗時，安溪境內一天發出的手機簡訊達到上百萬則，安溪縣魁斗鎮更有全亞洲最繁忙的電信基地台。中國新聞周刊表示，對從事電信詐騙的安溪人來說，貧窮才是更抬不起頭的事。

而在中國嚴厲打擊電信詐騙活動後，詐騙集團紛紛將據點轉移到海外，尤其是與中國接壤的緬甸北部。為此，安溪對護照的管理十分嚴格，當地民眾若無求學、求醫等正當理由，難以取得護照，許多人只好以偷渡方式進入緬北。

安溪縣劍斗鎮清查發現，光是該鎮滯留緬北人員就有700多人。

中國新聞周刊表示，安溪多年來一直嘗試透過「管住人」等方式整治電信詐騙。

中國政法大學副教授趙炳昊指出，曾從事電信詐騙的人，再犯概率很大。對於這類人應進行「汙名化」懲罰，例如在其誠信記錄上、在公安部門的重點人員關注名錄上，予以特別標註。

安溪採取的辦法是，刑事處罰結束後，曾涉及詐騙案件人員若在安溪或泉州務工，每個月都必須前往轄區派出所報到。無故未報到，將被列為「高危人員」，採取措施。

如果外出打工也必須隨時以微信與家鄉派出所透過定位、視訊聊天，證明未再從事詐騙犯罪。

村民涉詐騙 全村收曝光簡訊

此外，由於當地宗族觀念仍強，安溪縣劍斗鎮還規定，一旦村民被發現涉及詐騙、偷私渡，全村村民都會收到曝光簡訊，村廣播站也會通報。魁斗鎮大嶺村則規定，參與電信詐騙的，要寫悔過書在全村張貼。

但中國新聞周刊指出，十多年來，安溪的反詐騙行動依然呈現「屢打不絕」的局面。一旦專項行動力度降低，詐騙活動立刻捲土重來。

安溪縣公安局前局長杜雙路表示，電信詐騙「低成本、低風險、低門檻、高收益」，必須要建立更為長效的機制，才可能遏制此類案件的發生。

報導稱，安溪多名受訪者認為，基層單打獨鬥治標不治本，應從中央層面統一協調，建立反詐騙大數據平台，將不同層級的數據匯集到反詐中心形成大數據，統一分析研判，才能真正形成有效的打擊網絡。

福建安溪隨處可見反詐騙、打擊偷私渡的布條。（取材自中國新聞周刊）
福建安溪隨處可見反詐騙、打擊偷私渡的布條。（取材自中國新聞周刊）

詐騙集團 中國 台灣

上一則

日防衛大臣赴靖國神社 惹怒中

下一則

檢疫期縮短現漏洞 返港外傭初步確診變種病毒

延伸閱讀

寧德時代擬增資90億美元 創上市以來新高

寧德時代擬增資90億美元 創上市以來新高
曼哈頓檢察官共和黨候選人拜會福建社團

曼哈頓檢察官共和黨候選人拜會福建社團
索取護照未果 女看護失控割頸老奶奶

索取護照未果 女看護失控割頸老奶奶
美國福建塘頭聯誼會 捐款8萬助河南賑災

美國福建塘頭聯誼會 捐款8萬助河南賑災

熱門新聞

北京野生動物園發生兩群遊客因糾紛而相互撕打。(擷自推特)

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

2021-08-08 12:20
東京奧運桌球混雙項目，日本拿下金牌，中國收銀，中華隊奪銅。(美聯社)

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

2021-08-08 03:14
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國疫情再起且情況嚴峻，歐美線貨機被下令暫停過夜。(美聯社)

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

2021-08-08 13:27
北京朝陽分局外廣場上被黑壓壓的人群佔滿，她們都是為了探監吳亦凡而來。（視頻截圖）

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

2021-08-07 10:00
東京奧運拳擊女子75公斤級決賽中，中國選手李倩不敵英國選手普賴斯，獲得銀牌。（新華社）

東奧金牌冠軍拱手還美國 中國上下一片嘆息

2021-08-08 06:57

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡