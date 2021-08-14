「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

2021年3月，安溪縣公安局聯合雲南省德宏州隴川縣公安局逮捕6名涉嫌偷私渡的嫌犯。（取自中國新聞周刊）

安溪位於福建東南沿海，隸屬泉州市，盛產鐵觀音甚至因此被譽為「中國 茶都」。但今天的安溪，卻淪為中國電信詐騙大本營，一度還被稱為「騙子之鄉」，而其背後還與台灣 有脫離不了的關係。

安溪是不少台灣民眾的祖籍地，中國新聞周刊指出，電信詐騙在台灣興起於1997年。福建警察學院偵查系副教授鄭震指出，2000年後，台灣詐騙分子潛入中國東南沿海建立詐騙窩點，實施詐騙活動，並迅速在中國全國發展蔓延。

安溪與台灣隔海相望，許多人從那時起走上電信詐騙之路。鄭震以福建各地公安機關破獲的128起電信詐騙案件、逮捕的345名犯罪嫌疑人籍貫進行分析發現，其中就有146人來自安溪。

有整個村在搞「電信詐騙」

報導稱，安溪甚至有整個村都在搞「電詐」，還有專門的「詐騙培訓學校」及「詐騙點子公司」。因為村民認為，只是「騙騙人而已」，和偷搶不一樣。

最猖獗時，安溪境內一天發出的手機簡訊達到上百萬則，安溪縣魁斗鎮更有全亞洲最繁忙的電信基地台。中國新聞周刊表示，對從事電信詐騙的安溪人來說，貧窮才是更抬不起頭的事。

而在中國嚴厲打擊電信詐騙活動後，詐騙集團 紛紛將據點轉移到海外，尤其是與中國接壤的緬甸北部。為此，安溪對護照的管理十分嚴格，當地民眾若無求學、求醫等正當理由，難以取得護照，許多人只好以偷渡方式進入緬北。

安溪縣劍斗鎮清查發現，光是該鎮滯留緬北人員就有700多人。

中國新聞周刊表示，安溪多年來一直嘗試透過「管住人」等方式整治電信詐騙。

中國政法大學副教授趙炳昊指出，曾從事電信詐騙的人，再犯概率很大。對於這類人應進行「汙名化」懲罰，例如在其誠信記錄上、在公安部門的重點人員關注名錄上，予以特別標註。

安溪採取的辦法是，刑事處罰結束後，曾涉及詐騙案件人員若在安溪或泉州務工，每個月都必須前往轄區派出所報到。無故未報到，將被列為「高危人員」，採取措施。

如果外出打工也必須隨時以微信與家鄉派出所透過定位、視訊聊天，證明未再從事詐騙犯罪。

村民涉詐騙 全村收曝光簡訊

此外，由於當地宗族觀念仍強，安溪縣劍斗鎮還規定，一旦村民被發現涉及詐騙、偷私渡，全村村民都會收到曝光簡訊，村廣播站也會通報。魁斗鎮大嶺村則規定，參與電信詐騙的，要寫悔過書在全村張貼。

但中國新聞周刊指出，十多年來，安溪的反詐騙行動依然呈現「屢打不絕」的局面。一旦專項行動力度降低，詐騙活動立刻捲土重來。

安溪縣公安局前局長杜雙路表示，電信詐騙「低成本、低風險、低門檻、高收益」，必須要建立更為長效的機制，才可能遏制此類案件的發生。

報導稱，安溪多名受訪者認為，基層單打獨鬥治標不治本，應從中央層面統一協調，建立反詐騙大數據平台，將不同層級的數據匯集到反詐中心形成大數據，統一分析研判，才能真正形成有效的打擊網絡。