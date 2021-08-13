搶銀行…劫匪、經理面對面 一個玩菜刀 一個滑手機

徐男第四次提著菜刀進入銀行，再次表明自己要搶銀行，但銀行經理還是不信，還玩起了手機；徐男則在桌子上轉刀玩兒。（取材自錢江晚報）

「嚴肅點，嚴肅點，不許笑，我們這兒打劫呢！」還記得電影「天下無賊」裡笨賊搶劫的名場面嗎？萬萬沒想到，現實生活中杭州還真的活活的上演如此橋段。

錢江晚報報導，杭州徐姓男子因無力償還貸款 ，酒後持菜刀搶銀行，結果銀行經理壓根兒不信。兩人面對面坐著，劫匪轉著菜刀，經理玩著手機 ，有說有笑的。末了，銀行經理說身邊根本沒錢，勸徐男離開算了，結果徐男反而擔心他走了會罪加一等，強烈要求銀行經理報警。徐男目前已被警方依法行政拘留。

如此讓人啼笑皆非的「搶銀行」，著實逗樂了一眾網友。有網友調侃：「好歹你帶個絲襪呀，都沒個樣兒。」「想不開的時候找個人聊聊其實挺好，別帶刀。」「經理這一天可真難，又要聊天又要報警的。」

觀察者網報導指出，徐男是一名廚師，因貸款到期無力歸還，去酒吧借酒消愁，正好看到旁邊有一家銀行，於是心生「搶銀行」的念頭。報導說，徐男當天曾先後四次進入銀行。

徐男所購菜刀。（取材自錢江晚報）

第一次進銀行，徐男問能不能跨行取錢，銀行工作 人員告知徐男旁邊ATM機就可以，徐男去了ATM機，但並未取錢；第二次進銀行，徐男問能不能貸款，但他被工作人員告知不符合要求；第三次，徐男特意在手機上查了「搶銀行要咋判？」，然後他找到銀行經理，表示自己要搶銀行，但是經理不相信。於是徐男出門去買菜刀。第四次，徐男提著菜刀進入銀行，找到經理，再次表明自己要搶銀行，但銀行經理還是不信，繼續忙自己的事，之後還玩起了手機；而徐男則在旁邊坐著，拿菜刀包裝紙墊在桌子上，轉刀玩兒。

警方到達現場。（取材自錢江晚報）

倆人就這樣坐著，聊著天，銀行經理告訴徐男，他們是信貸部的，身邊根本沒錢，並且勸他離開算了；但徐男卻擔心自己真走了被警察抓到會罪加一等，非要讓經理報警。結果晚上9點半左右，餘杭公安分局接到銀行經理報警，3分鐘後，警方趕到現場，立即將徐男控制，並奪下菜刀。徐男全程十分配合。