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鄭州致命水災 官方爆23.8萬輛泡水車送「汽車墳場」

中央社／北京13日綜合報導
中國河南省鄭州市一處停車場遭洪水破壞後的空拍圖，攝於8月10日。（Getty Images）
中國河南省鄭州市一處停車場遭洪水破壞後的空拍圖，攝於8月10日。（Getty Images）

中國河南鄭州上個月發生致命水患，一排排沾滿泥濘的泡水車棄置市郊一處停車場，由此可見洪災威力之大。中國官媒近日報導，至少23.8萬輛受損車被送「汽車墳場」。

中央社引述法新社報導，十年來最致命的洪災7月中重創河南省各地，造成超過300人喪生，數以千計車輛和建築物受損，這個區域正在災後重建。鄭州一名王姓居民說：「水漲上來時，我們被迫棄車離開。」

河南銀保監局副局長馬超10日告訴中國中央電視台（CCTV），至少有23.8萬輛受損車被送往鄭州郊區的「汽車墳場」。

鄭州7月中旬短短3天降下相當於一年的雨量創紀錄，河南官方稱截至8月1日晚間6時，鄭州總共遇難292人，失蹤47人。

數十人因受困地鐵車廂、地下停車場和隧道罹難。

投資集團高盛（Goldman Sachs）在7月一份報告中說，數以千計車輛和建築物受損後，這場洪災的保險索賠總額可能高達17億美元創新高。

地方政府上周表示，洪災造成的經濟損失暴增至206.5億美元以上，並承諾迅速賠償；但有人批評，過程慢得讓人受不了。

前述失去愛車的王姓居民說：「現在取得賠償已經成了一個真正令人頭疼的問題，需要填寫數十種表格。」

鄭州 河南 洪災

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