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江西教師留言建議揚州「與病毒共存」 遭行政拘留15天

中國新聞組／北京13日電
今日頭條用戶「無線觀察」發表的評論。(取材自澎湃新聞)
今日頭條用戶「無線觀察」發表的評論。(取材自澎湃新聞)

江蘇揚州是這波本土疫情重災區，江西豐城一名教師因為建議揚州「試驗一下放棄嚴格防疫，與病毒共存」的留言，11日被豐城市公安局裁定行政拘留15天，該教師也刪文致歉。但公安此舉卻引發民間認為過於嚴苛，更有網友直指，若是如此，上海警方是不是也要拘留張文宏？

澎湃新聞報導，這名網路暱稱「無線觀察」的豐城市張姓教師，10日在網路平台今日頭條發表貼文指出，揚州「面積不算大，人口也不算多，可不可以讓揚州試驗一下放棄嚴格防疫，與病毒共存，看看會產生什麼結果，這樣可以為全國後期防疫提供借鑒，僅僅是建議，勿噴」。

豐城市政府官方微信公眾號「豐城發布」11 日通報說，張姓教師發布「涉疫情不當言論，造成不良社會影響」。市公安局「及時處置」，於11日依法對張姓教師予以行政拘留15天的處罰。

通報還說，張姓教師在「發布不當言論後，及時認識到錯誤，深感後悔，主動刪除了網帖」，並在原帳號「向廣大網民致歉」。

通報曝光後，中國網路反應兩極，有網友痛批該教師「無視揚州的災情」、「沒資格提建議」，但更多的網友則認為「合不合理自有網民評判」、「行政拘留15天，確實太過分了」。並稱「與病毒共存」本就是中國社會乃至於全球正討論的話題，「哪來的不良影響」？更有網友直指，若是如此，上海警方是不是也要拘留張文宏？

報導指出，上海大邦律師事務所丁金坤認為，網友所發的「讓揚州放棄嚴格防疫」言論是對防疫提出建議，屬於公民對社會事務發表言論，並不會擾亂社會秩序。公安對其的處罰是「適用法律錯誤」，應予糾正。

防疫 公安 疫情

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