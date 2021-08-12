暴雨重創湖北 婦遇難前發訣別信「床底下有存款」

8月12日凌晨，湖北隨縣柳林鎮鎮中心大橋街開始漲水，截至上午10時許，水位已接近二樓。鎮中心通訊中斷，人員傷亡不明，救援正在緊張進行中。（視頻截圖）

據央視新聞，湖北省隨縣柳林鎮8月11日至12日發生極端強降雨天氣，連續兩個小時降雨量超過100毫米，均為有氣象記錄以來的歷史極值。柳林鎮鎮區三面環山，平均積水深度達3.5米，最深處更達5米。特大暴雨 重創湖北柳林鎮，目前已造成8000餘人受災、21人死亡、4人失聯：有一名妻子遇難前，對先生發出訣別短信寫著，「床底下有存款」。

初步排查，強降雨造成柳林鎮受淹、受損房屋商舖2700餘間，其中倒塌221間；沖毀道路11．3公里、橋梁63座、電力通信線桿725根，鎮區電力、通訊中斷，災情損失還在進一步核實統計之中，救援搶險工作 正有序推進。

上游新聞報導，洪水 夜襲湖北柳林鎮，有一名妻子在遇難前，還對她先生緊急發送訣別短信，「床底下有存款」。

「我好（如）果死了，你在床底下拖鞋袋子裡好好找找，還有一點存款。」8月12日凌晨5時13分，湖北隨州市隨縣柳林鎮居民季保權，收到了在鎮中心某超市上夜班的妻子龔仕慧的訣別短信。

季保權表示，凌晨4時許，洪水一下漲了起來，從西往東流著，橫穿柳林鎮中心；凌晨5時許，街道上的水已漲至兩米多高。凌晨6時許，妻子電話仍然無法撥通。他如坐針氈地在家呆了兩小時。上午8時許，洪水漸退，他不顧危險衝到街道，此時水深仍有半米。他淌水走了500多米後，終於來到妻子工作的新生活超市。但見到妻子龔仕慧倒在超市地上，一動不動，面部朝下，她的上衣左下角掛在倒下貨架上。

季保權心如死灰。他找來一塊布，蓋在妻子身上。隨後，龔仕慧的遺體被運至隨州市殯儀館。

龔仕慧的一名女同事也不幸遇難，其遺體在距超市500多米的水溝中找到。

8月12日凌晨，湖北隨縣柳林鎮鎮中心大橋街開始漲水，截至上午10時許，水位已接近二樓。鎮中心通訊中斷，人員傷亡不明，救援正在緊張進行中。（視頻截圖）

上游新聞獲得的多段視頻顯示，位於柳林鎮鎮中心的大橋街上，洪水湍急地流著，水已經將一樓淹沒。被困在樓上的人焦急地說：「水和一樓都齊平了，變壓器都摀住了，水太大了，出不去了。漲水的時候，不少人在睡覺。」

親眼看著鄰居被洪水沖走

南方都市報報導，12日晚，柳林鎮居民龔先生告訴記者，他從來沒見過這麼大的洪水，水位最高時有三四米深，住在他對面的鄰居爬上電線桿自救，但電線桿被洪水沖斷，其親眼看見鄰居被洪水沖走卻無法施救。

另一位住在柳林鎮的商戶表示，凌晨聽到外面響起警報聲，他才從睡夢中驚醒，起床後發現洪水來了。其家裡是3層樓，就連忙轉移家中老人以及一些財物。他說，水位最高時大概有3米左右，「我家裡三個門面全被淹了」。該商戶稱，目前鎮裡還是停電狀態，各方救援力量都已經趕來，食物、清水也都在往鎮裡送。