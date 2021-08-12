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湖北暴雨成災 至少21人罹難、4人失聯

記者林則宏／綜合報導
湖北省隨州市隨縣柳林鎮傳出暴雨成災，並造成21人死亡、4人失聯。圖為8月12日，武警協助隨州市何店鎮民眾脫困。（中新社）
湖北省隨州市隨縣柳林鎮傳出暴雨成災，並造成21人死亡、4人失聯。圖為8月12日，武警協助隨州市何店鎮民眾脫困。（中新社）

據央視新聞報導，湖北省隨州市隨縣柳林鎮11日晚間起持續降下暴雨，截至13日已造成該鎮8000多人受災，21人死亡、4人失聯。受淹、受損房屋商鋪2700餘間，鎮區電力、通訊中斷，災情損失目前仍在進一步核實統計中。

報導稱，8月11日至12日，柳林鎮發生極端強降雨天氣。從11日21時至12日9時，柳林鎮累計降雨503毫米。其中，12日4時至7時降雨量達373.7毫米，5時、6時連續兩個小時降雨量超過100毫米，均為有氣象記錄以來的歷史極值。

柳林鎮鎮區三面環山，目前平均積水深度達3.5公尺，最深處達5公尺。

央視新聞指出，8月12日凌晨2時40分左右，柳林鎮降雨開始加大，當地官員30多人就用喇叭呼喊、敲門等方式提醒和組織民眾轉移；凌晨3時20分左右，更出動警車上街鳴笛呼喊，組織鎮村（社區）幹部緊急轉移群眾。

不過，暴雨仍導致21人不幸罹難、4人失聯，搶救工作目前仍在進行中。

中新社報導，除隨州外，11日夜間至12日12時，湖北襄陽、孝感等地也出現暴雨到大暴雨，並造成通信、電力中斷，多人被困。

新華社指出，大陸水利部部長李國英12日主持召開防汛會商會時指出，近期中國西南、長江中下游等地局部暴雨洪水頻發。

李國英表示，預計8月中下旬，黃河中游、海河部分水系、長江上中游地區等可能發生超警洪水，颱風降雨也可能引發區域性暴雨洪水，防汛形勢依然嚴峻，要高度關注雨情、水情、汛情、工情，提前落實暴雨洪水防範應對措施。

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