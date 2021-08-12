美籍師拒防疫…發文稱被警綁架 還要美大使館救她

Emily Jane O’Dell發文向美駐華大使館求救。（取材自推特）

四川大學一名美國 籍教師拒絕服從防疫規定，更在推特 上發布一系列種族主義色彩言論，引發輿論關注。

香港01報導，這名美國教師名叫Emily Jane O'Dell，在四川大學擔任副教授，講授與中東有關的內容。到中國 授課前，她曾在美國哥倫比亞大學和哈佛大學等知名院校教書。此外，她曾為美國「紐約時報」、「赫芬郵報」等多間傳媒撰寫過文章。

日前，她在推特上發圖文向美國大使館求救，表示自己正被中國政府的人員「綁架」，而且中國政府還派出了「20多名警察來抓她」，要將她送到「新冠疫情肆虐的城市」裡「殺死」她，並驚呼稱「我去了60多個國家，從來沒有見過這麼瘋狂的一幕，太嚇人了」。

但從她上傳的圖片看來，現場的警員都面帶笑容，並無任何威脅她的意思。

Emily Jane O’Dell宣稱有20多名警察來抓她。（取材自推特）

此外，她還發文稱，「我跨越了地球來幫助你們中國崛起，而且我還有五個美國常青藤大學的學位和哈佛大學的教學獎章，你們就這麼對我？」「我覺得美國或許應該把所有在美國的華人和中國人都綁起來，然後把他們從所有酒店裡趕出來，不讓他們離開家，畢竟新冠病毒是從武漢來的。」

她還說，「太悲慘了，中國從武漢向全世界釋放了新冠病毒，摧毀了我們每個人的生活」，並轉發自己發布「要求美國政府把所有中國人和華人都趕出酒店和控制起來」的貼文，配上「川普在哪兒呢？我現在需要你，哈哈」。

涉事美國外教的推特主頁。（取材自推特）

另外，她還侮辱當時兩名嘗試與她溝通的女性員警，稱兩人「很恐怖」，是「女殺人狂」，甚至要求美國海軍陸戰隊將她從這兩名「女殺人狂」手上救出。目前，她已將自己的推特帳號設為保護狀態。