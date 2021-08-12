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「掃毒2」涉抄襲？ 劉德華遭中國導演索賠1億

中國新聞組／北京12日電
「掃毒2天地對決」海報。(取材自上游新聞)
「掃毒2天地對決」海報。(取材自上游新聞)

由劉德華製片、主演的電影「掃毒2」於2019年7月5日在中國上映，票房高達13.13億人民幣。近日，成都環球博納公司指出「掃毒2」抄襲2006年的電影「完美情人」，因此，將劉德華以及6家出品方公司以侵權糾紛告上法庭，索賠近1億元。而「掃毒2」電影負責人回應，「掃毒2」屬原創劇本，他並沒有看過「完美情人」。

上游新聞報導，成都博納公司起訴稱，7被告2019製作的電影「掃毒2」在人物設置、敘事結構、故事背景、人物關係、重要情節、結局表達、人物職業、拍攝表現手法、人物海報設計、片名設計、服裝設計等諸多方面，幾乎是「完全」抄襲剽竊了原告2006年拍攝的電影「完美情人」。

成都環球博納公司拍攝的電影「完美情人」海報。(取材自上游新聞)
成都環球博納公司拍攝的電影「完美情人」海報。(取材自上游新聞)

導演阿生10日指出，按照香港影片以往經驗，警匪片中「臥底」的真實身分，原本就是警察；但「掃毒2」中卻將臥底身分設為「想做好人卻在黑幫長大的人」，與13年前就在中國發行的「完美情人」一致。男一與男三第一次見面的場景也高度雷同，都是因為同一女性才偶遇，甚至連演員出場順序都一樣。

阿生表示，在2020年底發現「掃毒2」有抄襲嫌疑，於是用了半年多的時間收集證據，目前已將相關證據遞交至法院。

阿生並指出，2015年劉德華及映藝娛樂2015年拍攝的電影「我的少女時代」部分情節，也有高度重合他向劉德華方寄送「和劉德華一起唱歌」劇本。

明報報導，對於「掃毒2」被指控抄襲，發行「掃毒2」的寰宇電影負責人林小明回應，「掃毒2」屬原創劇本，他並沒有看過「完美情人」這部電影，覺得兩件事「風馬牛不相及」。

環球博納民事起訴狀中的「完美情人」與「掃毒2」主要人物關係對比圖。（取材自上游新...
環球博納民事起訴狀中的「完美情人」與「掃毒2」主要人物關係對比圖。（取材自上游新聞)

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