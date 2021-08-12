在酒店摟抱秘書 金花老董性騷案洩股權爭權戰

陸媒報導，傳聞近一年的金花股份董事長張朝陽涉嫌性侵 擾女祕書事件日前獲證實。一份勞動仲裁顯示，張朝陽去年出差時在酒店房間摟抱了女祕書，女祕書向公司申訴後，張朝陽並未辭職或遭罷免，反而是女祕書最後無奈辭職。此事也使這家老牌上市公司股權爭奪戰浮上檯面。

財聯社報導，據一份剛審理完結的勞動仲裁顯示，金花股份女祕書去年8月隨同董事長張朝陽出差期間，被張朝陽在酒店房間摟抱後掙脫。返回西安後，女祕書向公司領導層反映了張朝陽，公司決定安排女祕書帶薪休假，待張朝陽辭職後再來上班。

報導指出，但會議之後，張朝陽至今仍擔任金花股份董事長一職，反而是女祕書自去年10月起就被金花股份停發工資、斷繳社保，今年2月23日無奈提出辭職，並通過勞動仲裁途徑討要工資及補交社保。仲裁書中稱，對女祕書這些訴請，仲裁基本予以支持。

據了解，該事件發生時，張朝陽在金花股份新晉二股東推舉下擔任董事長僅兩個月。性侵擾事件發生時，女祕書曾在男友陪同下赴金花股份維權。但女祕書事後稱「這些都是私事，不想再被打擾」。

報導指出，此次事件也令金花股份兩大股東一年來的「內戰」成為明朗。裁決書顯示，在女祕書多次詢問為何停發工資時，得到的回覆是：「因公司內部鬥爭，正在溝通，但一直溝通未果」。而據觀察，自去年夏天至今，金花股份控制權爭奪博弈已逐漸由暗轉明。

2020年6月，金花股份大股東金花投資 控股集團持有的4353萬無限售流通股份被司法拍賣，另一民企西部投資集團有限公司實控人邢雅江之子邢博越接手後成為二股東。從一年來市場間發生的持續增持可窺，邢氏家族正劍指金花股份控制權。

金花股份於1997年在上交所上市，是一家以化學藥品、中成藥品和保健品的研發及生產為主的上市公司，創始人吳一堅是陝西前首富，資本版圖遍布製藥、商貿、高科技、酒店及高爾夫、教育 等領域與產業；但在遭證監會立案調查後淪為「老賴」。