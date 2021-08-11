看盜墓筆記 4賊偷10顆明代佛頭 竟以1萬元賤賣

龐坡洞被盜的十顆佛頭。（取材自新京報）

四川省夾江縣一處深山的龐坡洞的10顆明代佛頭4年前被盜，警方日前破案，抓到4人犯罪集團，10顆佛頭完整尋回，嫌犯供稱因小說 「盜墓筆記」結識並串謀共犯案件。

犯罪嫌疑人在夾江縣龐坡洞指認犯罪現場。（取材自新京報）

紅星新聞報導，龐坡洞相傳為三國時期龐統叔父龐德 夫婦隱居之地，被盜的佛頭距今已有500年左右歷史。2017年8月20日上午，附近村民發現佛像的頭被動趕緊報警，經勘查，一共有10顆明代雕鑿的佛頭被盜。

報導說，經過偵查，2021年5月12日，抓獲一名長期幫別人收石碑的楊兵，及盜古墓的張海焦。楊兵說，2017年在網上看到遊記上有介紹夾江龐坡洞的文章，認為龐坡洞地方偏僻，偷盜可能都沒人發現。於是，他在一個文物群裡，認識了張海焦、王華、吳波，四人一起來到龐坡洞作案。

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「那個時候「『盜墓筆記』比較火爆，我就在QQ上搜摸金校尉，就加入了這樣一個群。」王華交代說，通過群認識了吳波，吳波對文物比較懂行，看一眼就知道什麽朝代，哪裡燒出來的。

四個臨時組合的毛賊盜取佛頭後，因根本不知其價值，便以1萬多元的價格賣給了成都的古玩老板蔣某。直到龐坡洞明代佛頭失竊的新聞引起轟動，四人嚇得夠嗆，便決定彼此斷了聯繫，絕口不提此事。

警方順藤摸瓜找到了古玩老板蔣某。蔣某終於承認花了1萬多元買過佛頭，但轉手就以12.5萬元的價格賣給了福建一個古玩商傅某。據傅某交代，他花了12.5萬元買下佛頭。在聽說佛頭出事了，便迅速歸還。