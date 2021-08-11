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和解了 金毛犬托運亡賠3.5萬 貨運公司道歉捐狗糧

中國新聞組／北京11日電
金毛犬siri。（取材自新京報）
金毛犬siri。（取材自新京報）

一名網民日前投訴委託廣州一家貨運公司託運一隻金毛犬Siri，原本應為空運卻改為陸運，導致Siri中暑死亡，最終雙方達成和解，貨運公司賠償金毛犬siri主人3.5萬元並道歉，同時承諾以siri的名義對外捐贈狗糧。

新京報報導，廣州市花都區交通局花東交管所工作人員表示，這家受托的廣州幫幫國際貨運代理有限公司（下稱廣州幫幫公司）目前門店已關閉，有申請註銷的意向。

來源：YouTube

報導指出，金毛犬siri主人稱，上月15日他們和幫幫公司約定通過空運方式運輸，但公司卻使用陸運，最終siri因中暑導致心臟衰竭死亡。廣州市花都區交通局花東交管所介入調查後，涉事公司承認狗的死亡為己方責任，並承認是使用陸運方式運輸。

狗主人也在社交平台發布消息稱，在廣州幫幫公司公開道歉並承諾自覺接受社會監督、進行內部整改以確保此類事件不再發生的前提下，雙方達成和解。同時，廣州幫幫公司承諾以siri的名義對外捐贈狗糧。

報導說，廣州幫幫公司在社交平台道歉稱，會積極與siri主人溝通賠償方案並承擔相應責任。對於之前的嚴重不當行為，對siri主人鄭重道歉。該公司員工陳某再次致歉稱：「由於本人與第三方溝通失誤，運送過程出現差錯，導致siri意外死亡」。

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