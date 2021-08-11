于月仙車禍 座車棚頂掀開 被撞駱駝內臟噴飛

于月仙的乘車車頂被掀開。（視頻截圖）

熱播劇「鄉村愛情」中扮演超市老闆娘「謝大腳」的演員于月仙9日在內蒙古發生車禍 不治，震驚各界。事故原因是車輛與駱駝相撞，現場畫面10日曝光，車輛棚頂掀開，車頭部扭曲變形，2隻駱駝死在路邊，內臟噴飛一地。目擊者稱，從血跡到車子最終停下的距離大約200公尺，網友稱是人禍，「這車速該有多快」。

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綜合媒體報導，于月仙意外過世引發演藝圈及民眾關注，阿拉善右旗公安局通報，事故發生於8月9日凌晨3時27分，郭姓司機駕駛小型客車行駛至S228線443公里500米處發生交通事故，造成于月仙當場死亡，司機及另兩名乘車人受傷。

于月仙因車禍過世。(取材自百度百科)

重回內蒙古阿拉善右旗事故現場，于月仙所乘的車輛最終撞停在一道土坡處。該車身損毀嚴重，車輛棚頂被掀開，車頭部扭曲變形，車內氣囊彈開。路面有血跡的地點距離最終車停下的位置約有200米。

據了解，于月仙坐在副駕駛後方位置，事發時車上四人均繫了安全帶，此外，警方表示，3名受傷人員1人送往北京 救治，另外2人在甘肅金昌接受治療。

于月仙的乘車車頭扭曲變形。(視頻截圖)

有拍客於9日晚連夜趕往車禍發生地探訪，視頻畫面顯示，事發路段少有車輛通行，其路面平坦、路況較好，汽車 具備可行駛到較高速度的條件。事發現場除了有明顯的剎車痕跡，以及汽車撞擊後產生的碎片，還有駱駝毛以及駱駝糞便。

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阿拉善當地一名響導指出，駱駝與車輛碰撞的事故時有發生，但被撞死的駱駝一般都是大貨車造成的，小汽車在限速的情況下只會跟駱駝有些小碰撞。他介紹，事發後自己有朋友路過車禍現場時看到，死亡的駱駝內臟都被撞出來了，說明事發時車輛時速應該比較快。

報導指出，在于月仙去世之後，她的丈夫張學松已經第一時間趕到了甘肅金昌。張學松表示，目前由於車禍的事故責任認定還沒有出來，所以後續問題還有待認定之後再進行解決。葬禮具體在于月仙的常住地北京還是在家鄉赤峰舉行，要等她的家人抵達之後再協商決定。