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14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑

中國新聞組／北京10日電
祝小小坐在窗戶上，一頭倒向樓下。（取材自澎湃新聞）
祝小小坐在窗戶上，一頭倒向樓下。（取材自澎湃新聞）

澎湃新聞報導，

四川成都14歲少女祝小小（化名）被企業老闆強姦後自殺，48歲的老闆邱某被認定8次強姦時尚未成年的祝小小，9日一審被判處無期徒刑。

澎湃新聞此前報導，2020年6月28日，成都雙流區發生一起墜樓事件，14歲女孩祝小小和母親、外婆從外面一起回家，他們進家門後，祝小小徑直朝客廳窗戶走去，踩上凳子背朝外坐在窗沿上，仰頭就倒下去了，當場身亡。

據其家人表示，祝小小墜樓與她遭一公司老闆邱某強姦致孕有關，並稱，初次遭受傷害時還不滿14歲。祝小小懷孕墮胎後，經醫院確診患上重度抑鬰症。

來源：YouTube

祝小小母親說，邱某2019年通過QQ和祝小小認識，給祝小小發紅包，讓她拍私處照片和視頻發給他看。邱某拿到這些照片和視頻後，要求和祝小小見面，並以此威脅，不見面就會將這些視頻和圖片發給學校和她的父母，全部公開。

祝小小最終和邱某見了面。2019年8月20日前後，邱某帶祝小小去酒店開房並發生了關係。

2020年2月3日，母親發現祝小小沒有來例假，帶她到醫院檢查，「醫院診斷祝小小已懷孕15周」。當即向警方報案。2月4日，成都市公安局雙流區分局正式對此案立案偵查，邱某被警方採取強制措施。

2月6日，母親帶女兒到醫院做了引產手術，警方提取胎兒的DNA樣本，確認是邱某致其懷孕。

涉強姦少女的企業老闆。(視頻截圖)
涉強姦少女的企業老闆。(視頻截圖)

令人髮指的是，在祝小小墜樓自殺前，在邱某某的抖音帳號上可以看到，今年3月10日，帳號發布了一則視頻，配文‌‌「去拉薩的路上‌‌」；6月14日，又發布一則邱本人乘坐高鐵的視頻，配文‌‌「我們一直在路上‌‌」。不少網友據此認為，邱某犯案後仍到處「吃喝玩樂」，太可惡。

今年8月9日，成都中級人民法院一審認定邱某8次強姦當時尚未成年的祝小小，判處無期徒刑。邱某當庭表示將提起上訴。

時尚 公安 墮胎

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