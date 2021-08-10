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緬北詐騙犯爭返中國 找黃牛插隊「出的錢多先回來」

中國新聞組／北京10電
在緬甸北部從事電信詐騙的嫌犯，每天在邊境口岸排起長龍要回國自首。網路影片顯示，雲南某邊境口岸被迫立起「限量接受報名回國，每天限額150人」的公告牌。（取材自微博）
在緬甸北部從事電信詐騙的嫌犯，每天在邊境口岸排起長龍要回國自首。網路影片顯示，雲南某邊境口岸被迫立起「限量接受報名回國，每天限額150人」的公告牌。（取材自微博）

近5年來，緬北被視為「電信詐騙天堂」，吸引逾10萬中國人前往從事電信詐騙；江西、雲南等地最近發起「勸返」、限期回國，否則將認定為失聯人員並按程序註銷戶籍。由於要返國的詐騙犯太多，雲南甚至祭出「限額」；一名加入詐騙集團的90後女孩表示，不少人為了能早點回來，不得不找「黃牛」插隊，甚至「誰出的錢多誰先回來」。

都市快報報導，今年3月，杭州濱江刑偵大隊在辦理一起特大婚戀交友詐騙案中，查獲犯罪嫌疑人就聚集在緬北。警方對這一窩點的嫌疑人進行勸返，其中一個女孩小玲（化名）表達了回來的願望。陳警官隨即帶領3個隊員趕赴雲南中緬邊檢，欲把小玲帶回，由於境外回來，需要先隔離21天，陳警官他們先行回來，等待小玲隔離結束。不久後，小玲在哥哥的陪同下，走進了濱江刑偵大隊，接受警方處置。

來源：YouTube

據報導，1992年出生的小玲，廣西柳州人，已有兩個小孩，家裡人一直不知道妹妹在幹什麼，甚至去了緬甸都不知道，直到警察打電話來才知道。

2019年7月，男朋友給小玲介紹了一份「高薪」的工作，說是做文員，收入上萬元，小玲動心了。小玲說，等她到了目的地，才知道已經出了國門，來到了緬甸，同行的還有3人，她們被帶到一幢7層大樓，門口有保安，並有配槍，小玲之後被帶到5樓的一個公司，這裡有上百號人，都在埋頭打電話、玩手機。

小玲曾偷渡到緬北，加入詐騙集團。（取材自都市快報）
小玲曾偷渡到緬北，加入詐騙集團。（取材自都市快報）

「這就是你們工作的地方。」一個光頭男帶他們來到一個隔間，對他們做起了培訓。培訓的內容就是如何跟人溝通，如何抓住受害人的心理，如何精準「投食」和「放養」。

培訓一周後，小玲上崗了。他們每天向國內的同胞打電話，邀約加好友，誘導他們買公司的理財產品，投入到公司平台的錢，自然是有去無回。

小玲業績還算不錯，月收入上萬元，也清楚知道自己在做什麼，但她對能有這樣的收入很滿意。

在這裡，報警沒用，警察會把你帶回到公司，換來的或許是一頓挨打。就算向當地人救助，也只是愛莫能助，他們已經習慣了這樣的存在。

3個月到期，小玲帶著幾萬元存款回國，玩了幾個月，也找不到好工作，這時又有朋友說去緬甸打工，小玲去過緬甸，便欣然同意。

2020年4月，小玲再次去了緬甸，還是偷渡過去的，但這次不是給公司打工，而是在KTV做客服；如果不是「老東家」東窗事發，小玲至今還在KTV打工。

「每天都有幾百人在邊檢那邊等待回國，回國也變得不那麼容易了。」小玲說，受到疫情影響，加之那邊的人通過網路看到了通告，紛紛聯繫到公安部門，諮詢回國事宜。目前，小玲已被刑拘，案件在進一步偵查中。

詐騙集團 緬甸 工作

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