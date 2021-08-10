老阿里人震驚：在以前絕不可能 但現在並不奇怪

高管涉嫌性侵女員工醜聞，重傷阿里形象。（Getty Images）

阿里巴巴驚爆公司高管強迫女員工出差陪酒，並涉嫌對其性侵 醜聞。有「老阿里人」表示，高管強迫女員工陪酒「這在以前的阿里絕不可能，但在現在的阿里也並不奇怪。」媒體則評論，阿里的價值觀問題，再一次被架到火上炙烤。

中國 經濟周刊報導，對於一家擁有25萬人的巨型公司，社會輿論不會因為一個員工的私德公德有失乃至違法犯罪就對其失望和質疑，畢竟林子大了，難免「含渣」；但「女員工被侵害」之所以讓阿里在兩天內掛了十幾條熱搜，背後是公眾對阿里的事件處理過程感到驚奇與憤怒。

比如，女員工所屬的一連串業務線和HR主管的不作為、漠視和無同理心，甚至「已讀未回」；女員工內部投訴無門，不得不到公司食堂去散發傳單和網上發布信息求助；阿里巴巴CEO 竟然是在事件發生的10天之後，才和網友們一起知道了此事。媒體質問：「從員工到CEO，需要漫長的10天？」

阿里巴巴驚爆高管性侵醜聞，讓中國的酒局亂象也連帶再次被送上風口浪尖。圖為某大企業的年會宴席現場，設置有專門的「醒酒區」。(取材自觀察者網)

報導指出，從程序員的月餅，到蔣凡的後院，再到被侵害的女員工，阿里的價值觀問題再次引發空前關注。阿里曾經引以為傲的、也被外界瘋狂效仿的價值觀怎麼就失靈了？「阿里味兒」變味了嗎？

在阿里巴巴內部，一個員工或者管理者身上的「阿里味兒」濃不濃，即對阿里價值觀的認同程度，是很被看重的事情，甚至是考核的一部分。而在相當長的一段時間裡，即使是阿里的離職員工，也會對外炫耀自己身上的「阿里味兒」。

「我也挺震驚的。」一位已經離職的阿里老員工Judy表示，現在「阿里味兒」似乎有些被重新定義了。「你可以參考『文藝青年』或者『知識分子』，在某些場合，『阿里味兒』已經並不完全是褒義了，甚至是在諷刺不實幹，只會講一大堆被稱為『阿里黑話』的無聊話術。」

「此次事件表明，阿里其實在一定程度上已經暴露出『大企業病』的症狀，當組織層級特別多和管理鏈條特別長的時候，在某個環節出現問題後，發現和解決就會有時滯。」長期從事公司治理方面研究的中國人民大學財政金融學院教授鄭志剛說。