我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

高管性侵醜聞 官媒重砲轟：阿里巴巴淪「四十大盜」

記者羅印冲／北京10日電
阿里巴巴員工遭性侵案受到中國輿論高度關注，官媒高調批阿里淪為「四十大盜」。圖為阿里巴巴北京總部。（中新社）
阿里巴巴員工遭性侵案受到中國輿論高度關注，官媒高調批阿里淪為「四十大盜」。圖為阿里巴巴北京總部。（中新社）

阿里巴巴員工遭性侵案受到中國輿論高度關注，人民日報旗下新媒體踏浪青年（YouthSurfing）9日發布評論指，女員工遭受如此重創後，被逼在總部餐廳發傳單乞求援助，換來的是從上到下各級主管的冷血。如果女員工爆料都確定為真，那這已經不是阿里巴巴，這是「四十大盜」。

來源：YouTube

「不要妄想大而不倒…更不要妄想操控一切」

文章還稱，在微博平台，網友就事件後續發展，已經達成一致：不僅要把權力關進籠子裡，更要把資本關進籠子裡。不要妄想大而不倒，自然規律告訴我們，一鯨落，萬物生。 更不要妄想像韓國財閥一樣操控一切，這裡是中國。

文章指，阿里巴巴性侵事件爆發後，輿論一片譁然。在長達8000字的爆料帖中，當事女員工詳細敘述了事發經過，大致總結如下：受害者的領導王成文，讓其在颱風天出差，KTV陪酒，過程中被客戶強制猥褻。之後，王成文又在其醉酒之後四次進入其房間，對她實施性侵。事件發生後，她本想通過正當途徑來解決事情，盡可能減少對公司造成的影響，可是最後換來的卻是從上至下的冷漠。

當下，她已經報案，並重申了兩點訴求。一，依據公司規章制度，開除相關領導，且阿里系的公司對其永不錄用。二，需要一段長假，調理身心健康。最後，她表達了自己的態度：世界上最厲害的武器，是豁出去的決心。

在接下來爆發的微博評論中，很多網友聯想到了2016年的阿里員工搶月餅事件：下午4點搶月餅，4點半被約談，6點打包走人，體現了阿里超高的效率。

當時，阿里官方稱，萬事都有底線，此舉目的是為了維護企業文化。但對比此次王成文性侵女下屬事件，7月27案發，直到8月8輿論發酵，王成文才被停職。

網友諷阿里：壓不住了 趕緊做做樣子

兩相對比，網友對阿里的區別對待，表示無法接受：不難看出在阿里文化裡，員工不如月餅；在阿里底線下，公關高於性侵。7月案發，8月氣憤。阿里巴巴此舉，重新定義了何為裝聾作啞後連夜震驚。

在「@新京報」的評論區，更有網友犀利指出：這是絕不姑息，還是「熱搜壓不住了，趕緊絕不姑息？這是絕不容忍，還是已經容忍10天了，趕緊做做樣子？」

文章說，這次的王成文事件，也再次給了阿里一個巨大警示：當一個巨頭觸犯社會公義時，不需要另一個巨頭與之商戰，一個人民就能打倒你。創業不易，守業更不易。當下的阿里，亟需一次大變革，去腐生肌，大破大立，才能洗清高速發展積累的沉痾。

性侵 中國 微博

上一則

老阿里人震驚：在以前絕不可能 但現在並不奇怪

下一則

「謝大腳」驟逝 表姊夫趙本山悲痛：不敢相信

延伸閱讀

阿里巴巴性侵案：中國「酒桌文化」的人肉潛規則

阿里巴巴性侵案：中國「酒桌文化」的人肉潛規則
淫魔艾普斯坦受害人：17歲時遭英安德魯王子性侵

淫魔艾普斯坦受害人：17歲時遭英安德魯王子性侵
中國官媒痛批阿里巴巴：別妄想像韓國財閥操控一切

中國官媒痛批阿里巴巴：別妄想像韓國財閥操控一切
涉性侵阿里女員工主管跳槽？字節跳動證實：已終止應徵

涉性侵阿里女員工主管跳槽？字節跳動證實：已終止應徵

熱門新聞

北京野生動物園發生兩群遊客因糾紛而相互撕打。(擷自推特)

北京動物園遊客打群架 引發動物仿效互毆

2021-08-08 12:20
東京奧運桌球混雙項目，日本拿下金牌，中國收銀，中華隊奪銅。(美聯社)

桌球不再全面稱霸 中國掀起反對「養狼」聲浪

2021-08-08 03:14
中國女排隊無緣在小組出線。和阿根廷比賽結束後，隊員向郎平鞠躬。 （新華社）

東奧／郎平謝幕 中國女排90度鞠躬哭喊「對不起」

2021-08-04 02:26
中國疫情再起且情況嚴峻，歐美線貨機被下令暫停過夜。(美聯社)

中國全面暫停歐美線貨機過夜 運價漲定了

2021-08-08 13:27
北京朝陽分局外廣場上被黑壓壓的人群佔滿，她們都是為了探監吳亦凡而來。（視頻截圖）

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

2021-08-07 10:00
上海電氣集團股份有限公司總裁黃甌，5日突然離世。（取材自人民網）

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

2021-08-06 10:00

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開