阿里巴巴性侵案：中國「酒桌文化」的人肉潛規則

中國企業龍頭阿里巴巴，上週公司內部揭發女員工業務應酬卻遭灌酒性侵，被害人循公司內部申訴無果，轉而透過內網自曝受害經歷，進而引爆阿里巴巴性侵案的社會風暴。 (路透)

「不喝酒就不能談生意？這是人類正常的三觀嗎...？」中國 企業龍頭阿里巴巴，上週公司內部揭發女員工業務應酬卻遭灌酒性侵 ，被害人循公司內部申訴無果，轉而透過內網自曝受害經歷，進而引爆阿里巴巴性侵案的社會風暴。在輿論排山倒海的譴責壓力下，阿里巴巴才終於在9日凌晨宣告：開除涉嫌的男性員工、永不錄用，相關案情交由警方調查中。然而中國社群輿論對於官方處理態度並未領情，同時更加憤恨卻深感無解的，是商場酒桌文化亂象、以及職場性侵和性別不平等的社會結構問題。

舉報文件截圖。(取材自微博)

阿里巴巴的員工性侵風暴，始於8月7日的阿里巴巴公司內部網路。一名女性職員以匿名發表了一份自述文，「領導要求下屬KTV陪客戶，被客戶猥褻，灌醉後，領導開了房間，進出房間4次，同時實施了強姦...」。發文後旋即引發阿里巴巴公司的員工議論，同時該名女性職員已在發文前一日的8月6日上班時間，在所屬公司單位的大樓餐廳發送傳單，白紙黑字寫著被性侵後公司消極處理的委屈：

「阿里高管曲一強奸猥褻女下屬，老鼎、丁冬、悅爾、九戎、阿甘知情卻不處理，請求公司還我公道！」

女員工任職於阿里巴巴旗下的「淘鮮達」業務，控訴中說的高管「曲一」本名王成文，為女職員的直屬上司，同時也是淘鮮達華北區商家運營組長；「阿甘」甘啟梁為王成文的長官，其他提及的人等事案件申訴後知情的相關人士。

(Getty Images)

根據被害者的自述，7月底颱風烟花侵襲杭州，風雨交加的期間，王成文卻下令該女員工和他一同到山東濟南出差，迫於長官施壓，女員工冒著風雨離開杭州、在7月27日抵達濟南後，與當地的重要客戶——濟南華聯的張國——開會兼應酬喝酒。

然而席間客戶代表張國不斷勸酒，已先聲明酒量不好的女職員，卻在長官與客戶壓力下被灌酒，不勝酒力而醉倒，沒想到張國卻趁此時上下其手予以猥褻，甚至還將已不省人事的她帶去無人包間，而其長官王成文全程看在眼裡，不僅沒有阻止的意思，女職員回憶說席間還聽到王成文說：「你看我多好，給你們送了一個美女來！」

已酒醉到無意識的女員工後來被送回住宿的酒店，隔天7月28日醒來，卻發現自己一絲不掛躺在床上，混亂的房間裡還有前一天沒看過的保險套盒、以及拆封過的保險套，據當事人的回憶，模糊的印象裡有看見王成文整個身體在自己身上，自覺可能遭到性侵的女職員，去電向王成文詢問27日當晚所發生的一切，只得到支支吾吾、含糊其辭的回答。

左圖為被害人在阿里巴巴食堂發傳單當天，右圖為嫌犯王成文。((取材自微博)

女職員決定直接報警，相關監視器測錄影像也紀錄到客戶張國把女員工帶去包廂的場面，而住宿酒店的畫面中，則是看到女員工被長官王成文與客戶的女性同事一起送回房間，但事後王成文自行向櫃檯辦了一張房卡，前後總共4次進出房間，全程都被監視器錄下。王成文為何要獨自擅入酒醉女下屬的房間？中間過程發生什麼事？種種可疑行徑，也才讓女員工發覺遭到性侵。

不過，在當時被傳訊到警局的王成文並沒承認，反而聲稱一切都是女職員採取主動。就在女職員身心受到極大摧殘的同時，王成文卻依然過著「正常生活」——依然活躍在各個社交群裡、分享自己看到的時事、把原本屬於女職員的工作內容全部轉交給其他同事，甚至仍然與涉事件方濟南華聯保持工作聯繫。

8月2日，從濟南回到杭州後，女職員隨即向公司高層尋求協助和處理，不過始終沒有得到正面回應，也似乎拖延處理相關事件，態度反复。其中，根據女職員的控訴，老闆阿甘似乎也在包庇王成文，開始反問女職員若不喝酒要如何談成生意？甚至，將責任怪罪在受害者身上：

「都是業務性質的問題，經常要出差，我早就知道要出問題。」 「現在，我已經開始有意識只招男生不招女生了，女生不適合這個工作。」

阿里巴巴的高層管理職員即便在知道女職員被性侵一事，卻選擇消極的處理態度，讓馬雲建立的阿里巴巴集團如今正飽受輿論抨擊。 (中新社)

怒氣難忍的女職員向公司提出兩大訴求：一為開除王成文，且永遠不得錄用；二為讓自己放長假。當時，悅爾與阿甘聽聞後僅表示會展開調查，請女職員相信公司，同時也表示會在三天后的8月6日給予處理結果。不過事件急轉直下，高層最終並沒有開除王成文，聲稱這是為了女職員的「名聲」著想，請她就「當作沒事發生！」

女職員當然反對這項結果，但高層依然表示「真的無法開除王成文」，並請她一定要提供自己的酒醉影片作為證據。眼看申訴無果，女職員最終憤再往更高的公司層級匯報，不過依然不被正視，僅換來「別激動」的回复。這意味著阿里巴巴的高層管理職員即便在知道女職員被性侵一事，卻選擇消極的處理態度，打算讓事情過一過就算了。

在走投無路的情況下，女職員首先在阿里巴巴的公司群裡曝光遭性侵一事，但其消息卻馬上就被強制撤回，還被從群裡直接移除。最終，女職員只能帶著宣傳的橫幅和喇叭到公司的食堂，曝光事件的所有經過。

事件曝光之後，輿論對阿里巴巴的譴責壓力排山倒海而來，公司內部更是因此人心沸騰、怨聲載道。眼看事件延燒已難以控制，阿里巴巴現任CEO張勇，也隨後在8月8日凌晨於公司內網發文表態，針對性侵案件感到「震驚、氣憤、羞愧」，承諾會調查清楚，給公司員工和全社會一個清楚交代。隔天9日，阿里巴巴又選在凌晨發布公告：

「涉嫌男員工被辭退、永不錄用。其是否存在違法行為，警方正在調查取證。」

圖為杭州阿里巴巴總部的天貓國際工作區。 (新華社)

在阿里巴巴官方的相關發言裡，仍以「涉嫌男員工」指稱當事人王成文。同時這份決定公告，也再度強調公司的方針：「對性騷擾 零容忍...，旗幟鮮明地反對醜陋的陪酒文化，不分性別，阿里巴巴無條件支持員工拒絕陪酒。」

至於客戶濟南華聯超市的張國，則對外聲明「沒摸也沒親」，但濟南華聯方面已將其停職、接受警方調查。

只是包括張勇的「氣憤羞愧」表態、到後來公司的緊急處置決定，社會輿論仍然是罵聲多過掌聲，其一事對於內部申訴管道層層包庇的問題難改，其二也是近年來阿里巴巴的公眾形象大不如前，不只是中國政府與馬雲的政商角力問題，還有過去好幾年就外傳阿里巴巴職場「破冰文化」衍生的各種性騷擾醜聞，這一次的灌酒性侵案，也一再反應出了類似的問題。被害女員工在自述文中強烈控訴：

「後來又問我你覺得不喝酒，這個濟南華聯和一些北方的商戶以後業務能談下來嗎？在明知是因為醉酒導致的惡劣事件情況下，仍發表不喝酒不能談商戶的迷惑言論。這是人類正常的三觀嗎？這符合公司價值觀的嗎？」

這裡說的「不喝酒不能談業務」，正是本次事件裡也被輿論大力撻伐的中國「酒桌文化」。倘若沒有這種談公事非得應酬不可、應酬又非得勸酒不可、勸酒必定喝到醉倒不可——能夠杜絕酒桌文化的亂象，是不是就能避免狼爪趁人之危？然而歸根究柢，正常的應酬本就不應該有人起歹念，阿里巴巴性侵案所反映的問題，仍是背後難解的酒桌文化、以及性別不平等的社會結構，甚至是將女性員工用做商場交易的人肉籌碼。

(路透)

類似的事件並不算少見，根據中國媒體的報導，也有滴滴出行的女性員工投訴，被公司指派去私人飯局應酬，要應對席間十多位男性，結果後來竟在勸酒之下失去意識，醒來臉上全是傷痕。而後向公司內部反應申訴也是石沉大海，最後只能默默離職。

中國「酒桌文化」可以泛指敬酒、勸酒等應酬社交活動，婚喪節慶等屢見不鮮，在政治圈、商場職場更是稀鬆平常。你情我願的場合無傷大雅，但過往因酒桌文化釀成的憾事劣跡斑斑，諸如結婚灌酒昏迷致死、又或者應酬酒醉遭到性侵等社會案件，隨著中國社會的演進，而也有出現杜絕亂象的檢討聲音。

不過泛指的酒桌文化，不僅有城鄉差異、職場業種的分別，中國南北方看待酒桌文化也大不相同。廣泛而言，多半認為北方人「先喝酒、再談事」，而南方人「先談事、再喝酒」，兩相對照之下，北方以喝了酒好談事為習慣，而南方則多半不喜歡在酒桌上談公事。這種南北差異未必百分之百精確，但卻也剛好在這次阿里巴巴事件裡應驗——女員工從南方的杭州，被派去北方山東濟南，在這種陪酒應酬談生意的陋習下，成為任人宰割的魚肉。

事件牽涉的阿里巴巴「淘鮮達」，又為何執著於這個濟南華聯、甚至弄出這種不堪的陪酒交易？淘鮮達為阿里巴巴旗下的生鮮食品配送服務，主要以大賣場、超市為合作對象。儘管淘鮮達的用戶數量逐年成長、有多達7成的使用者為年輕女性，但尷尬的是，阿里巴巴旗下也有像是「餓了麼」、「盒馬鮮生」等主力配送服務平台，相比之下產品定位重疊的淘鮮達存在感薄弱，如果沒有辦法打下穩固的市場，恐怕前景堪憂。

淘鮮達為阿里巴巴旗下的生鮮食品配送服務，主要以大賣場、超市為合作對象。儘管淘鮮達的用戶數量逐年成長，但其產品定位與存在感薄弱。(取材自微博)

事實上，今年7月阿里巴巴也才針對淘鮮達進行了大幅度的人事變動和業務調整，期望能在零售大戰中有所起色，然而根據《界面新聞》訪問阿里巴巴員工的意見，「你問很多阿里員工，大概也沒有人能準確回答你淘鮮達是什麼」，正反映了產品的尷尬處境。而淘鮮達看上的濟南華聯，品牌歸屬於「濟南華聯超市」公司，旗下有超過數十家的連鎖超市賣場，如果真能談成生意，不失為強化市場的一大助力。

諷刺的是，出生杭州的阿里巴巴創辦人馬雲，過去自己就對於這種酒桌應酬談生意的文化嗤之以鼻，還公開演講場合說道，自己從創業以來從不參加應酬、喝酒絕不為拿訂單而去：

「真以為生意是靠喝酒喝出来，腦袋能不壞嗎？」

這番過往談話，也被中國網友拿來嘲諷現在的阿里巴巴性侵案，同時也兩面諷刺地又拿出馬雲過去其實真有過喝酒談生意的經歷，消遣阿里巴巴的表裡不一。隨著輿論的延燒，阿里巴巴好幾年前就傳出的職場「破冰文化」，也被拿來佐證公司集團的素行不良。

阿里巴巴曾被內部員工投訴，新進職員參加俗稱的破冰活動增進職場社交，但卻發生各種玩弄身體、露骨的性遊戲和性騷擾，諸如在入職前詢問女性員工的性經驗、或是和男同事必須進行身體過於親密接觸的「團康遊戲」，相關照片和員工陳訴在中國的社群網路廣為流傳，也讓阿里巴巴留下至今仍未徹底消除的不堪形象。

在面對侵犯暴力的威脅，為何總是要被害者——往往是女性——只能選擇逃離？ (路透)

但讓輿論憤怒卻又無奈的是，阿里巴巴事件之後，類似的灌酒性侵真的可以徹底遏止嗎？在欠缺性別平等、基本人權尊重的中國社會，依然是難以一夕就能有所改變。有中國網友在事件新聞底下苦心奉勸：「酒桌文化最害人，女性應該遠離酒桌文化，官方應該出面整改。」但酒桌文化是不是應該被官方下令整頓的「歪風」？在面對侵犯暴力的威脅，為何總是要被害者——往往是女性——只能選擇逃離？