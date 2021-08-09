讓猩猩看笑話…遊客動物園打架 動物晚上模仿

兩撥遊客在北京野生動物園遊覽時因瑣事打架。（視頻截圖）

遊客去動物園 看動物，殊不知籠子裡的動物也在看遊客。北京野生動物園日前有兩群遊客因糾紛而相互撕打，沒想到，當晚部分動物在獸舍內紛紛仿效，場面一度失控，最後在保育員的教育 下，「才知道打架不好」。央視也吐槽，「別讓猩猩看人類笑話」。

綜合媒體報導，兩群遊客打架的地點，位於動物園一處旅遊商店前方，旁邊還有鴕鳥館、鴯鶓館，及黑猩猩及其他珍稀動物的表演區。

視頻顯示，兩群人在地上互相扭打。其中一名黑衣女子一手抱著孩子，一手抓扯另一人的頭髮，隨後黑衣女子又被另一名男子踹倒在地。騷動引起大量遊客圍觀，經公安 機關調解後雙方和解。

來源：YouTube

有網民表示，「開始只是吵架，後來互相推搡，然後兩撥人就扭打在一起了」。

不過，園方通報表示，「雙方撕打地點附近的動物們是第一次看到人類之間的打鬥場面，令牠們印象深刻，當晚部分動物家庭在獸舍內紛紛效仿，場面一度失控，在飼養員的耐心教育下才知道打架不好，特別不好」。

通報引來網友爆笑，有網友說，「把動物都教壞了」「丟人丟到動物家」。

不過，在專家看來，人類的打鬥行為對動物園中的動物影響不大。四川師範大學教師侯勉表示，有些動物模仿人類行為，「但一整套複雜行為，牠們模仿不了」，「除非打架的時候發出了呼叫，不然動物一般不會觀察人在做什麼」。

也有專家認為，動物園的聲明中並沒有提及什麼動物家庭會效仿，「動物不模仿人，也要經常打架的」，在他看來，動物園如果是做科普，應該更加嚴肅認真，不然就淪為了一場營銷。