阿里高管爆性侵 CEO張勇怒鍘2人下台1記過

阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇。(中新社資料照片)

一名阿里巴巴女員工控訴遭男領導強制要求出差，被灌醉後傪遭男商戶猥褻，並遭男領導侵犯，阿里巴巴董事會主席兼CEO 張勇在阿里內網公布階段性內部調查結果和處理決定，同城零售事業群總裁李永和、HRG(阿里組織內的政委)徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉嫌男員工被辭退，永不錄用，是否存在違法行為，警方正在調查取證。

都市快報報導，內部公告認為，李永和做為事業群總裁，在這件事上的敏感性、重視和投入程度遠遠不夠，沒有主動作為，徐昆也沒有起到事業群HRG關鍵決策的作用，為此應承擔領導責任。

報導指出，首席人力資源官童文紅被指在整個事件處理過程中，HR團隊對人的關注、關懷不夠，在涉嫌違法的情況下，未能第一時間將當事人停職。公告直指「這種種現象的背後是HR文化體系和能力的建設出現了重大問題。」

張勇表示，「從我開始，從管理者開始，我們每一個人必須有深刻的觸動、反思和行動！」他指事件對這位女員工造成了巨大的傷害，無論警方的調查結果如何，阿里會盡全力關心和照顧好她。

他並指出，阿里將反思包括性騷擾 在內的員工權益保護的培訓和調查、由外部專家和員工代表共同製定「反性騷擾行動準則」及無條件支持員工拒絕陪酒。

另據紫金財經報導，阿里巴巴合伙人、市場公關委員會主席王帥轉發一篇同事文章，並指出發生了這樣的事情，不可否認「我們極個別業務團隊出現了問題」，他指女同事要去陪酒或做其他超越底線的事情，這不是阿里的工作 方式，對不能保護好一個女性，張帥表示，是件很丟臉的事，他也請阿里的伙伴們保持理性，避免造成二次傷害，單純的洩憤和謾罵其實並沒有意義。